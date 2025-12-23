Рябоконь: В Совфеде поддержали поправки о субсидиях должникам за коммуналку

В Государственной думе и Совете Федерации поддержали изменения в Жилищный кодекс о праве должников на получение субсидий для оплаты ЖКУ, рассказал 23 декабря депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь. Заявление прозвучало на пресс-конференции в ТАСС об итогах работы в 2025 году регионального отделения ОНФ, сопредседателем которого является парламентарий.

Законопроект поступил на рассмотрение городского парламента в октябре 2025 года, в его разработке участвовали члены ОНФ. Документ предусматривает возможность выделения субсидий на оплату ЖКУ гражданам с задолженностью по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, сформировавшейся в срок менее трех лет. Сейчас такие неплательщики лишены права на получение поддержки.

— Столкнулись с такой ситуацией, что при наличии задолженности, когда человек находится в трудной жизненной ситуации, ему, оказывается, не выплачивается компенсация. Если прожиточный минимум составляет меньше утвержденного по региону, получается замкнутый круг. Человек не может выплатить долг по коммунальным платежам, но не получает субсидию при наличии такой задолженности, — заявил Рябоконь на пресс-конференции.

Как позже уточнил депутат в своем telegram-канале, о предварительной поддержке концепции проекта заявили думская комиссия по обеспечению жилищных прав граждан и комитет Совфеда по федеративному устройству.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру