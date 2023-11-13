Депутатские поправки к бюджету на 2024 год

Фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга 22 ноября рассмотрит во втором чтении проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Всего к документу депутатами было подано 19 поправок. Профильный комитет ЗакСа поддержал 13, а комитет финансов - лишь 6. О чем просили депутаты и какие идеи, вероятно, не получат поддержку - в материале ЗАКС.Ру.

К проекту бюджета на предстоящую "трехлетку" петербургские депутаты подали 19 поправок. Самыми инициативными оказались фракции "Единая Россия" и "Яблоко", каждая подала по шесть поправок. Три предложения внесли депутаты от "Справедливой России - За правду", а фракция ЛДПР - два. По одной поправке подали фракции КПРФ и "Новые люди". Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания на заседании 10 ноября рекомендовал к принятию только 14 поправок, среди которых "губернаторская". О ней ЗАКС.Ру уже подробно рассказывал.

Предложения "Единой России" касались преимущественно медицинской сферы и других социальных вопросов. Так, 1 млрд рублей предлагается направить на модернизацию и оснащение современным оборудованием учреждений здравоохранения, среди которых Городская больница Святого Великомученика Георгия, Городская больница № 40, научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи имени Н.П. Напалкова и другие организации. Еще 739 млн рублей единороссы хотели направить на капитальный ремонт порядка 50 учреждений здравоохранения. Кроме того, "Единая Россия" предложила дополнительно выделить 300 млн рублей на путевки для детей, еще 300 млн рублей на закупку учебников по истории для старшеклассников. Две поправки единороссов были посвящены спорту. Дополнительные 117 млн рублей хотели направить на финансирование спорта высших достижений и поддержку подготовки спортивного резерва. Еще 57,9 млн рублей решили выделить на поддержку хоккейной команды по следж-хоккею для реабилитации военнослужащих с ограниченными возможностями. В частности, для участников СВО. Бюджетно-финансовый комитет рекомендовал ЗакСу поддержать все предложения "Единой России".

"Яблоко" предлагало сократить размер резервного фонда с 50 млрд рублей до 30 млрд, а также сократить размер государственных внутренних заимствований Петербурга на 20 млрд рублей. Еще "яблочники" призвали увеличить финансирование негосударственных театров в городе на 30 млн рублей. Деньги на это предполагалось взять из бюджета на праздничные украшения. Также из "праздничной" статьи расходов депутаты хотели перевести 500 млн рублей на капитальный ремонт жилых домов, в том числе на модернизацию лифтов. Всего на эти цели хотели дополнительно выделить 2 млрд рублей. Еще больще, 5 млрд рублей, партия "Яблоко" предложила дополнительно выделить на строительство Красносельско-Калининской линии метро. На оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования "яблочники" предложили выделить 2,6 млрд рублей, а 3 млрд рублей хотели направить на квартиры для "очередников". БФК поддержал только две поправки: о поддержке театров и финансировании строительства метро.

В "Справедливой России - За правду" хотели перенаправить 2,2 млрд рублей на капитальный ремонт дорог, выделить 1 млрд рублей на проектирование транспортной развязки на пересечении Краснопутиловской улицы с железнодорожными путями перегона от станции "Автово" до станции "Нарвская". Еще 3 млрд рублей справедливороссы просили выделить на капремонт в историческом центре Петербурга - эта поправка стала единственной у справедливороссов, которую БФК не стал поддерживать.

Депутаты от фракции ЛДПР в своих предложениях затронули капитальный ремонт подростковых центров и реставрацию петербургского "Дома национальностей". Для обновления молодежных пространств ЛДПР попросила добавить десяти районным администрациям 478,4 млн рублей, а для завершения реставрации "Дома национальностей", по подсчетам депутатов, в бюджет комитета по межнациональным отношениям необходимо докинуть 53,3 млн рублей. БФК одобрил эти поправки.

Поправка "Новых людей" оказалась достаточно персональной. На заседании БФК лидер фракции Дмитрий Павлов, основатель серии забегов и ярый фанат мотоспорта (минимум ⅔ фракции имеют в своем гараже Harley Davidson), рассказал коллегам о выделении 150 млн рублей на финансирование команды по мини-футболу и 30 млн рублей на проведение фестиваля мотокультуры и спорта. Бюджетно-финансовый комитет инициативу поддержал.

КПРФ предложила увеличить финансирование на выплаты "детям войны". Сейчас предполагается, что на эту меру поддержки могут рассчитывать только те граждане, которые не получают никаких других выплат. Им положено 2,5 тысячи рублей. На эти цели заложено 416 млн рублей. В компартии уверены, что такие выплаты должны составлять 3 тысячи рублей и выдаваться вне зависимости от наличия других льгот. Для этого КПРФ предложила направить 6,6 млрд рублей (самая "объемная" поправка, не считая предложения сократить резервный фонд на 20 млрд рублей). Члены БФК рекомендовали Заксобранию не поддерживать это предложение.

Теперь рекомендованные поправки к проекту бюджета будут направлены в Бюджетную комиссию Смольного, где предложения депутатов пройдут через еще один "фильтр". Некоторые предложения, озвученные на заседании БФК, уже получили неудовлетворительную оценку Смольного в лице председателя комитета финансов Светланы Енилиной. Так, две одобренные БФК поправки "Яблока" глава комфина не поддержала. Енилина также со скепсисом высказалась о предложении "Новых людей". Комитет финансов поддержал лишь половину одобренных поправок. Большая часть из них - от "Единой России".

Напомним, Смольный год назад забраковал все предложенные парламентариями изменения в бюджет на 2023 год. Тогда это объясняли тем, что депутаты хотели компенсировать свои предложения за счет резервного фонда, а во время "беспрецедентных вызовов, стоящих перед страной" подобное допускать нельзя. Как позже стало известно, резервный фонд чиновники использовали в том числе для строительства в Мариуполе и поддержки военнослужащих. Отметим, в этот раз большинство поправок сбалансировано именно за счет резервного фонда.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру