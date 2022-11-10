Бюджетная комиссия при Смольном отклонила все поправки депутатов к бюджету на 2023 год

Члены бюджетной комиссии при губернаторе Петербурга не одобрили ни одной поправки депутатов Заксобрания к проекту бюджета города на 2023 год, сообщил вечером 9 ноября вице-губернатор Алексей Корабельников.

Всего отклонили 12 предложений. Корабельников отметил, что 10 из них подразумевают сокращение резервного фонда города.

"Учитывая беспрецедентные вызовы, стоящие перед нашей страной, и связанные с ними финансовые риски, Резервный фонд закладывается в проект бюджета на следующий год в увеличенном размере (50 млрд руб.), и его перераспределение на данном этапе не может быть поддержано. Бюджетной комиссией принято решение рекомендовать губернатору воздержаться от выдачи положительного заключения на рассмотренные поправки", - написал вице-губернатор в своем Telegram-канале.

Корабельников считает, что большая часть вопросов, которые подняли депутаты, может быть решена в рамках выделенного финансирования.

Бюджетная комиссия под руководством губернатора Александра Беглова в 2022 году впервые работала над проектом городской казны. Комиссия предварительно рассматривает все поправки к бюджету, кроме губернаторской. В случае отрицательного заключения предложения не выносят на рассмотрение ЗакСа.

Напомним, Беглов ко второму чтению бюджета Петербурга предложил увеличить резервный фонд города до 50 млрд рублей. Средства из фонда расходуются в том числе на поддержку мобилизованных и добровольцев, участвующих в специальной военной операции, а также на восстановление Мариуполя.