Глава комфина Петербурга рассказала о причинах увеличения резервного фонда в 2023 году

Председатель комитета финансов Петербурга Светлана Енилина на заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания рассказала, почему правительство хочет увеличить резервный фонд 2023 года с 30 до 50 млрд рублей, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Енилина сообщила, что на федеральном уровне планируется изменение выплаты социальных пособий. Часть из них должны идти из регионального бюджета, сказала глава комитета.

При этом, по ее словам, пока нет четкого механизма выплат и размера софинансирования со стороны субъектов. Уже ясно, что потребуется большой объём денег, заявила Енилина. Поэтому решено направить деньги в резервный фонд - потом из него будут обеспечены социальные выплаты, сказала глава комфина.

Депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский напомнил со ссылкой на законодательство, что размер резервного фонда не может быть больше 3% от размера всего бюджета. То есть в 2023 году он должен быть не больше 36 млрд рублей, считает парламентарий. Он поинтересовался, почему правительство хочет сделать фонд в 50 млрд рублей.

Енилина сообщила, что на федеральном уровне ограничение в 3% на 2023 год планируют снять - законопроект уже прошёл первое чтение. По словам чиновницы, Министерство финансов заверило петербургское ведомство, что документ примут в соответствующей редакции.

Напомним, ранее вице-губернатор Валерий Пикалев сообщил, что из резервного фонда деньги тратят в том числе на единовременные выплаты контрактникам из формируемых в городе "именных" батальонов.

Также в октябре стало известно, что администрация Петербурга намерена внести изменения в одну из своих программ, по которым можно будет выделять деньги резервного фонда организации "Победа" – она занимается восстановлением Мариуполя.

София Саттарова