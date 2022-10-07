Пикалев поведал Вишневскому об источниках выплат контрактникам из "именных" батальонов

Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев рассказал депутату Заксобрания Борису Вишневскому об источниках единовременных выплат контрактникам из так называемых "именных" батальонов, формируемых в городе. Скан ответа чиновника Вишневский выложил 7 октября в своем Telegram-канале.

"Предоставление единовременной материальной помощи указанным гражданам осуществляется за счет средств резервного фонда правительства Санкт-Петербурга", — уведомил Вишневского Пикалев в своем ответе на депутатский запрос. Отчет о расходовании резервного фонда будет представлен в Заксобрание одновременно с годовым отчетом о расходовании бюджетных средств в 2022 году, добавил вице-губернатор.

Речь идет об обещанных губернатором Александром Бегловым единовременных выплатах в размере 300 тысяч рублей добровольцам из Петербурга, записавшимся в формируемые здесь "именные" батальоны.

"Наконец, после почти трёх месяцев переписки, Смольный ответил, откуда берут деньги на выплаты по 300 тысяч рублей контрактникам из трёх "именных" батальонов", — прокомментировал сообщение Пикалева Вишневский. При этом он выразил недоумение из-за сложностей с получением ответа на свои запросы по этой теме и отметил, что речь идет не о праздном любопытстве, поскольку "речь о деньгах горожан, а не губернатора".

В сентябре вице-губернатор Алексей Корабельников известил Вишневского, что средства на "именные" батальоны выделяются "в соответствии с действующим бюджетным законодательством". Спустя неделю ЗакС отказал депутату в утверждении запроса на имя Беглова об источниках выплат добровольцам из этих формирований.