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Новости 10:56

ЗакС не захотел узнавать, откуда берутся деньги на "именные батальоны" Петербурга

фото ЗакС политика ЗакС не захотел узнавать, откуда берутся деньги на "именные батальоны" Петербурга

Законодательное собрание Петербурга 14 сентября не стало утверждать депутатский запрос представителя фракции "Яблоко" Бориса Вишневского к губернатору Александру Беглову, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

"Яблочник" пытался узнать, по каким статьям городского бюджета выделяются средства бойцам добровольческих батальонов "Нева", "Кронштадт" и "Павловск". Их формируют в Петербурге для участия в военной спецоперации на Украине. Каждый контрактник получает единовременную выплату в 300 тысяч рублей.

Ранее Вишневский спросил об этих выплатах у губернатора в частном обращении. Ответ пришел от заместителя Беглова Николая Линченко. Он подтвердил, что участникам батальонов деньги выделяются, и посоветовал обратиться в финансовый блок Смольного.

Депутат написал "финансовому" вице-губернатору Алексею Корабельникову. Тот ответил, что средства выделяются "в соответствии с бюджетным законодательством", и попросил обратиться в военный комиссариат. Вишневский подтвердил коллегам, что написал в военкомат. Однако ответа пока не получил. Член "Яблока" отметил, что в комментариях СМИ военкомат подтвердил, что это "губернаторские выплаты".

По просьбе единоросса Дениса Четырбока текст запроса прокомментировала начальница юридического управления ЗакСа Светлана Коновалова.

- Вице-губернатор в своем ответе указал, что необходимо обратиться в федеральную структуру - военкомат. Вы можете делать только запросы, которые находятся в компетенции органов исполнительной власти. Данное обращение выходит из компетенций органов исполнительной власти, - отметила Коновалова.

Отдельные депутаты "Единой России" выразили недовольство тем, что Вишневский вообще коснулся этой темы.

- Вишневский, ты не прав. Садись на место, - сказал автору запроса единоросс Юрий Гладунов.

Текст запроса поддержали только три депутата. Два из них, очевидно, - представители "Яблока".

Сергей Еремеев


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