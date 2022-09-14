ЗакС не захотел узнавать, откуда берутся деньги на "именные батальоны" Петербурга

Законодательное собрание Петербурга 14 сентября не стало утверждать депутатский запрос представителя фракции "Яблоко" Бориса Вишневского к губернатору Александру Беглову, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

"Яблочник" пытался узнать, по каким статьям городского бюджета выделяются средства бойцам добровольческих батальонов "Нева", "Кронштадт" и "Павловск". Их формируют в Петербурге для участия в военной спецоперации на Украине. Каждый контрактник получает единовременную выплату в 300 тысяч рублей.

Ранее Вишневский спросил об этих выплатах у губернатора в частном обращении. Ответ пришел от заместителя Беглова Николая Линченко. Он подтвердил, что участникам батальонов деньги выделяются, и посоветовал обратиться в финансовый блок Смольного.

Депутат написал "финансовому" вице-губернатору Алексею Корабельникову. Тот ответил, что средства выделяются "в соответствии с бюджетным законодательством", и попросил обратиться в военный комиссариат. Вишневский подтвердил коллегам, что написал в военкомат. Однако ответа пока не получил. Член "Яблока" отметил, что в комментариях СМИ военкомат подтвердил, что это "губернаторские выплаты".

По просьбе единоросса Дениса Четырбока текст запроса прокомментировала начальница юридического управления ЗакСа Светлана Коновалова.

- Вице-губернатор в своем ответе указал, что необходимо обратиться в федеральную структуру - военкомат. Вы можете делать только запросы, которые находятся в компетенции органов исполнительной власти. Данное обращение выходит из компетенций органов исполнительной власти, - отметила Коновалова.

Отдельные депутаты "Единой России" выразили недовольство тем, что Вишневский вообще коснулся этой темы.

- Вишневский, ты не прав. Садись на место, - сказал автору запроса единоросс Юрий Гладунов.

Текст запроса поддержали только три депутата. Два из них, очевидно, - представители "Яблока".

Сергей Еремеев