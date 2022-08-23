Вишневский интересуется у Корабельникова, по каким статьям бюджета контрактникам предоставляют выплаты

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") получил от вице-губернатора Николая Линченко ответ на свой запрос, касающийся предоставления единовременных выплат членам городских "именных" батальонов ("Кронштадт", "Нева", "Павловск"). Документ приведёт в Telegram-канале парламентария.

Рапортуя, Линченко подтверждает, что участники военных объединений действительно разово получают по 300 тысяч рублей.

"Предоставление гражданам, проживающим на территории Санкт-Петербурга, заключившим контракт о прохождении военной службы в именных подразделениях, единовременной материально помощи в размере 300 тысяч рублей осуществляется в соответствии с действующим законодательством и не противоречит статье 81 Бюджетного кодекса РФ", - отчитался Линченко.

В связи с этим Вишневский обратился к "финансовому" вице-губернатору Алексею Корабельникову, попросив его конкретизировать статью бюджета Северной столицы, согласно которым контрактники получают обозначенные выплаты.

"Теоретически, расходы на социальную помощь в бюджете заложены (429 млн. руб), но если эти деньги отправят на помощь контрактникам, тем петербуржцам, которые нуждаются в социальной помощи, уже ничего не останется", - констатирует "яблочник".

О том, что от Петербурга на Украину отправятся несколько "именных" батальонов, стало известно в начале августа.