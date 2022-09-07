"Не ответ, а отписка": Корабельников не стал объяснять Вишневскому, откуда берут деньги на "именные батальоны"

Петербургский вице-губернатор Алексей Корабельников ответил депутату Законодательного собрания Борису Вишневскому на его вопрос, по каким статьям бюджета выделяются средства на контрактные выплаты "именным батальонам" "Кронштадт", "Нева", "Павловск". Депутат посчитал, что в ответе не получил конкретной информации.

Заместитель губернатора сообщил, что средства выделяются "в соответствии с действующим бюджетным законодательством".

"Но это не ответ, а отписка. Я написал с просьбой сообщить конкретно: по каким статьям бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год выделяются эти деньги, сколько уже выделено и сколько планируется выделить до конца года. Получил снова ответ, что "все в соответствии с действующим законодательством". Каким?" - задаётся вопросом Вишневский.

Также парламентарию советовали обратиться в военкомат. Он уверен, что таким образом чиновники поступают либо для того, чтобы скрыть информацию, либо когда им нечего ответить.

Вишневский не намерен останавливаться и будет продолжать добиваться более конкретизированного ответа.

Ранее почти дословно аналогичный ответ о выплатах депутату прислал вице-губернатор Николай Линченко.

Напомним, что контрактникам предоставляется единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей.