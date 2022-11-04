Вишневский: Предложенное Бегловым увеличение резервного фонда противоречит Бюджетному кодексу

Внесенная губернатором Александром Бегловым поправка в бюджет Петербурга на 2023 год противоречит требованиям Бюджетного кодекса, заявил в своем Telegram-канале депутат городского Заксобрания Борис Вишневский. Речь идет о стремлении градоначальника увеличить объем резервного фонда правительства Петербурга, уточнил парламентарий.

"Губернатор предлагает дополнительно увеличить в 2023 году еще на 20 миллиардов рублей резервный фонд Правительства Санкт-Петербурга — до 50 миллиардов рублей", — указал Вишневский 4 ноября и напомнил о положении Бюджетного кодекса (п. 3 ст. 81 БК), согласно которому величина резервного фонда "не может превышать 3 процента <...> общего объема расходов".

Отталкиваясь от запланированных на 2023 год расходов городского бюджета на уровне 1,2 триллиона рублей, Вишневский приходит к выводу, что объем резервного фонда не может превышать 36 миллиардов рублей.

"В связи с началом СВО 3 %-е ограничение величины резервного фонда было приостановлено федеральным законом от 14.03.2022 года — до 01.01.2023, но на 2023 год ограничение сохраняется!" — написал депутат и добавил, что "поправка губернатора в этой части нарушает требования Бюджетного кодекса РФ".

Более подробно о поправке Беглова к новому бюджету читайте в материале ЗАКС.Ру.