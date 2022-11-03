Резервный фонд обогнал метро: Поправка Беглова к новому бюджету

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Александр Беглов раздувает резервный фонд до рекордных размеров, но увеличивать финансирование строительства метро не спешит. Поправкой губернатора к бюджету города на 2023 год выделяются дополнительные средства на трамвай "Славянка" и сокращаются расходы на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства.

Только Заксобрание утвердило поправку губернатора Петербурга к корректировке бюджета 2022 года, а он уже подготовил следующую. На этот раз предложения касаются принятого за основу проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. На сайте комитета финансов поправка появилась вечером 2 ноября.

Расходы увеличиваются, доходы падают, а соответственно растет и дефицит. Вместо запланированных изначально 112,8 млрд теперь он должен составить 146,7 млрд.

Уменьшение доходной части с 1,057 до 1,048 трлн рублей с предполагаемыми налоговыми поступлениями никак не связано. Сокращаются субсидии и субвенции региону из федерального центра. Связано это, очевидно, с передачей пенсионному фонду некоторых мер социальной поддержки.

Соответственно, Смольный более чем на 5 млрд рублей урезает финансирование комитета по социальной политике. Через него, в частности, теперь не придется проводить ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка и выплаты на детей в возрасте до семи лет.

Расходную часть Беглов увеличил с 1,169 до 1,195 трлн. Из них сразу 20 млрд рублей пойдут в резервный фонд города. С учетом поправки, он должен составить рекордные 50 млрд. В течение 2022 года объем фонда тоже существенно увеличили. После осенней корректировки бюджета он составил 48,2 млрд рублей.

Резервный фонд существует для оперативных нужд. Деньги оттуда можно взять для решения неотложных задач. Их расходование непрозрачно. В разгар пандемии фонд многократно увеличили, сняв ограничения на его предельный объем. Деньги тогда нужно было экстренно выделять на закупку медикаментов, выплаты врачам, развертывание новых койко-мест и другие подобные цели. Теперь времена изменились. За счет резервного фонда платят военнослужащим-добровольцам, помогают мобилизованным и восстанавливают Мариуполь.

А вот увеличивать финансирование развития метрополитена губернатор пока не планирует. На строительство новых станций подземки в 2023 году изначально было отведено 30 млрд рублей. В поправке губернатора никаких повышений нет. Отметим, что при корректировке бюджета-2022 расходы на подземку сократили примерно на 17,1 млрд рублей. Эти суммы не успевают освоить, объяснили в комитете финансов. Ранее в неосвоении бюджетных средств на строительство новых станций в Смольном ругали компанию "Метрострой". Теперь "Метростроя" нет, а проблема, судя по всему, осталась.

Расходы на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках адресной инвестиционной программы в 2023 году планируется сократить на 1,2 млрд рублей. При этом 739 млн хотят добавить в следующем, 2024 году.

У "Теплосети СПб" хотят забрать 2,5 млрд рублей. Изначально эти средства были выделены на реализацию госпрограммы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге".

Комитету по инвестициям предложено добавить 13,4 млрд рублей на строительство трамвайной линии "Славянка". Она должна соединить станцию метро "Купчино", поселок Шушары и микрорайон Славянка. Проект реализуют по договору государственно-частного партнерства. Его финансирование на 6,8 млрд увеличивали и в рамках корректировки бюджета на 2022 год.

Комитету по труду и занятости за счет федеральных средств хотят добавить 2 млрд рублей. Из них более 1,8 млрд - на выплаты безработным.

По линии комитета по социальной политике добавляют 1,5 млрд на единовременные выплаты в связи с грядущим юбилеем прорыва блокады Ленинграда.

Комитету по здравоохранению хотят выделить 1,3 млрд на приобретение оборудования для подведомственных учреждений.

Новое оборудование собираются купить и для подведов комитета по культуре. Его разместят во вводимых после ремонта учреждениях. На эти приобретения Беглов решил выделить 265,5 млн рублей. Субсидию в общем размере в 21,5 млн готовятся направить театрам.

Силовикам добавляют больше, чем деятелям культуры. 350 млн собираются направить в федеральный бюджет на софинансирование расходных обязательств по материально-техническому обеспечению Росгвардии и полиции. 340,5 млн - на ремонт зданий, в которых работают правоохранительные органы и суды.

На реализацию госпрограммы "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурга" комитету по промышленности предложено выделить 230,6 млн рублей.

206,8 млн рублей планируется направить на создание новых мест в общеобразовательных школах. Их необходимость объяснили "ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором". В 2024 году на эту цель предварительно запланировано финансирование в размере еще 1,5 млрд рублей.

Комитету по печати готовы добавить 190,4 млн рублей на производство и распространение социальной рекламы.

Увеличивают финансирование районных администраций. Им дополнительные средства выделяют, главным образом, на субсидии общеобразовательным школам для выполнения госзадания. Наиболее существенную добавку планируют выделить Выборгскому району города - 1,746 млрд рублей. Из них 1 млрд - "на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов здравоохранения".

Сергей Еремеев