Депутаты и бюджет: "Всё решается за пределами нашего мнения"

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Петербургские депутаты предварительно обсудили проект бюджета на 2023 год и новые корректировки к бюджету текущего года. Несмотря на то, что подобные встречи проходят уже не первый раз, парламентарии Законодательного собрания все еще не до конца довольны документами. Депутат-единоросс Алексей Цивилёв даже предположил, что чиновники не учитывают мнение парламента.

Вопросы остались

Расходы Петербурга депутаты с чиновниками обсудили на заседании бюджетно-финансового комитета (БФК) Законодательного собрания 24 октября. Докладывала по вопросам глава комитета финансов администрации города Светлана Енилина. Она сообщила, что в 2023 году доход бюджета на 2023 год составит 1,05 трлн рублей, а расход - 1,17 трлн рублей (в документе указана сумма 1,169 трлн рублей). Подробнее о проекте бюджета - в материале ЗАКС.Ру.

По некоторым пунктам документа у депутатов возникли вопросы к Енилиной. В частности глава БФК и парламентарий от "Единой России" Михаил Барышников удивился, что в бюджете 20 млн рублей выделены комитету по культуре на гастроли по странам Евросоюза: Латвия, Словения и Эстония. Енилина заявила, что это деньги на гастроли в рамках выполнения госзадания.

- Да, действительно, такие гастроли осуществляют наши учреждения сферы культуры. На следующий год, в рамках госзадания они тоже это могут осуществлять. В основном запланировано проведение таких мероприятий в странах СНГ, - пояснила глава комфина.

- Латвия и Эстония, страны которые… - начал уточнять Барышников.

- Они отдельной строкой не выделяются. Они в рамках субсидий на госзадания, - перебила его Енилина.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский отметил, что на строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена в 2023 году не направлено ни одного рубля. Врио главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов на это сообщил, что на 2023 год всего на метростроение предусмотрено около 30 млрд рублей. Половина из них - на строительство Красносельско-Калининской линии, заявил чиновник.

- Ко второму чтению вы их все увидите, - заверил Зырянов.

Вопросы у депутатов возникли и к средствам, выделяемым на адресно-инвестиционные программы, и к небольшому росту числа денег, которые пошли на социальные нужды, и к другим статьям расходов. Подытожил обсуждение бюджета на 2023 год депутат от "Единой России" Алексей Цивилёв:

- Вы нам показали слайд, что у нас бюджет - 1 трлн 169 млрд рублей, то есть идет значительное увеличение с предыдущим годом. Но вот настроение у всех, как будто мы на похоронах сидим. По факту, везде всё срезано.

Парламентарий напомнил, что перед формированием бюджета правительством в ЗакСе проходили "нулевые чтения". На них депутаты с представителями комитетов обсуждали, на какие статьи расходов следует добавить денег.

- Всё, что мы просили и давали рекомендации - этого всего нет, это всё срезано. По большому счету, мы понимаем, что эта процедура ("нулевые чтения" - прим.ЗАКС.Ру) неэффективна. <...> Всё решается за пределами нашего мнения, - заявил Цивилёв.

Проект бюджета Петербурга на 2023 год в первом чтении парламент должен рассмотреть на пленарном заседании 26 октября. К концу ноября комфин планирует окончательно утвердить документ в ЗакСе.

Корректировка текущего года

В тот же день на БФК депутаты заслушали поступившие поправки к корректировке бюджета на 2022 год. Одна из них от фракции "Яблоко", которую представлял Вишневский. Он заявил, что вместе с коллегой Александром Шишловым предлагает 1 млрд рублей передать из резервного фонда на расселение коммунальных квартир. С существующими темпами эта программа затянется на 40 лет, уверен Вишневский.

Глава комфина Енилина идею не поддержала. Она заявила, что вся потребность жилищного комитета, отвечающего за расселение коммуналок, на 2022 год удовлетворена.

- В бюджете 2022 года по данному направлению - 3,9 млрд рублей предусмотрено на переселение 1564 семей. На сегодняшний день фактически выданы свидетельства только 53% от планового значения. Исходя из этого жилищный комитет не считает необходимым увеличение расходов по данной целевой статье, - добавила чиновница.

Обычно поправки "Яблока" депутатами других фракций не особо поддерживаются, в частности, не любят их обсуждать и голосовать за них депутаты от "Единой России". Однако, 24 октября единоросс Наталия Астахова высказалась за идею "яблочников".

- В принципе, поправка вполне допустимая, и не такие большие деньги просят, - сказала депутат.

- Хорошее предложение, но надо все взвесить так, чтобы эти деньги там не зависли, - добавил Барышников.

При этом, он напомнил, что по новым правилам все поправки должны еще пройти согласование бюджетной комиссии при губернаторе. После такого уточнения все члены БФК предложение "Яблока" поддержали.

Другой обсуждаемой поправкой к корректировке бюджета на 2022 года стал документ за авторством губернатора. По словам Вишневского, бумаги он получил за полчаса до начала заседания БФК. Глава же комитета Барышников заверил его, что поправка Беглова поступила в ЗакС еще на прошлой неделе.

Руководитель комфина Енилина озвучила основные моменты: доходы растут еще на 33,2 млрд рублей, а расходы - на 20,8 млрд рублей. Так общий объем доходов в 2022 году должен составить 1,107 трлн рублей, а расходов - 1,066 трлн рублей. Профицит будет равен 41,8 млрд рублей.

Депутат от КПРФ Ирина Иванова задала Енилиной несколько вопросов по разным пунктам поправки. В частности, она спросила о том, как обстоят дела с выдачей квартир очередникам.

- Когда мы принимали бюджет 2022 года, он был "прорывной". И мы говорили, что мы исполним все обязательства по детям-сиротам и по многодетным семьям. Вот мне интересно: мы исполнили эти обязательства? У нас нет теперь очереди по детям-сиротам и по многодетным семьям? - спросила Иванова.

Чиновники напрямую на вопрос не ответили, а только заявили, что к концу года все заложенные на 2022 год деньги по предоставлению жилья детям-сиротам и многодетным семьям будут реализованы.

- То есть у нас не будет очереди? Запомним. Хорошо, - констатировала Иванова.

Депутат от "Единой России" Астахова рассказала, что ранее на комиссии по социальной политике ЗакСа присутствовали представители Жилищного комитета, которым задали эти же вопросы по предоставлению жилья детям-сиротам и многодетным семьям. Они ответили, что не уверены в ликвидации очереди к концу года, передала слова представителей ведомства депутат.

Предложения губернатора

Глава комфина Енилина в своем докладе сообщила, на что планируется добавить денег в поправке к корректировке бюджета. По ее словам, еще 5,7 млрд рублей предлагается добавить резервному фонду правительства, 6 млрд рублей - на приобретение автобусов, а более 4 млрд рублей - на повышение зарплат. Также Енинила сообщила, что Фонду развития промышленности хотят добавить 2 млрд рублей, Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса - 1 млрд рублей, а на капитальный ремонт и покупку оборудования для поликлиники №44 - 263 млн рублей.

В документе прописаны и другие предложения губернатора по изменению текущего бюджета. В частности, администрация Московского района должна получить 26 млн рублей на создание "умных" спортивных площадок. Такие есть в Омской области. Там "умные" спортплощадки оснащены цифровым оборудованием и интернетом, чтобы каждый желающий мог составить индивидуальную программу тренировок.

В поправке губернатора предлагается вычесть 16,5 млн рублей с финансового обеспечения закона о праздниках. Ранее руководитель Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2022 году не состоятся некоторые общегородские новогодние и рождественские праздничные мероприятия. Сэкономленные деньги должны пойти на покупку снаряжения и оснащения для людей, отправляющихся на специальную военную операцию, заявили тогда в администрации города.

Добавили денег на создание трамвайных путей от станции метро "Купчино" до Славянки - 6,8 млрд рублей. Как пояснила глава комфина, средства увеличили из-за удорожания проекта.

В "Метрострой Северной Столицы" планируется инвестировать 14,1 млрд рублей, следует из документа. При этом, там же указано, что с госпрограммы "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" снимают 17,1 млрд рублей.

- В связи с планируемым неосвоением на 17 млрд рублей сокращаются расходы на строительство объектов метрополитена, - заявила Енилина.

Депутат от КПРФ Ирина Иванова отметила, что получается деньги по метрополитену просто переводят на другие статьи. Енилина пояснила, АИП по подземке не исполнен - оттуда забирают 17,1 млрд рублей, но дают 14,1 млрд рублей на последующее обеспечение программы, в частности, покупку оборудования.

Согласно губернаторской поправке, комитету по здравоохранению планируют выделить дополнительные 1,2 млрд рублей. Их ведомство должно потратить на субсидии больницам, поликлиникам и другим организациям, а также на выплаты персоналу организаций.

Аналогичную сумму хотят добавить комитету по социальной политике - 1,15 млрд рублей, сказано в документе. Их ведомство тоже должно направить на субсидии различных организаций: домам-интернатам для престарелых, детским приютам, центрам для детей-сирот и другим учреждениям.

Также исполнительная власть хочет вычесть 7 млн рублей с госпрограммы "Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге". Еще 265,7 тысяч рублей снимают с программы "Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге".

В первом варианте корректировки бюджета у различных комитетов забирали деньги, которые до этого планировали потратить на международные мероприятия. Тогда некоторые финансы остались нетронутыми, например, средства комитета по физкультуре и спорту на подготовку "Дворца спорта" к проведению чемпионата мира по волейболу. В поправке эти деньги - 106 млн рублей - решили все же забрать.

Как следует из поправки, исполнительные власти хотят перенаправить деньги комитета имущественных отношений с компенсационных выплат за изъятие недвижимости на покупку акций "Невского экологического оператора" у ВТБ. Сумма этого приобретения составит 25 млн рублей.

Депутат от КПРФ Иванова поинтересовалась, что это за "золотая акция". Енилина только ответила, что ВТБ выходит из состава компании, поэтому город покупает эти акции по номинальной стоимости.

Несмотря на вопросы к поправке губернатора, депутаты БФК одобрили предложения главы города. Точная дата рассмотрения корректировки бюджета на 2022 год пока не определена.

София Саттарова