Планы Смольного на 2023 год в бюджете

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Комитет финансов Петербурга подготовил проект бюджета на 2023 год. В нем ведомство закладывает доходы в более чем 1 трлн рублей, но расходы все равно превысят эту сумму. Деньги намерены дать как и на выплаты льготникам, так и на субсидии учреждениям, работающих ради чиновников и депутатов.

Общий объем бюджета в 2023 году планируется в 1,05 трлн рублей. Расходовать в следующем году намерены больше - 1,16 трлн рублей. Так размер дефицита составит 112 млрд рублей.

Основной доход должны принести налоги. В частности, налог на прибыль организаций - 372 млрд рублей, и налог на доходы физических лиц - 405 млрд рублей. Согласно документу, в 2023 году бюджет Петербурга ожидает 38 млрд рублей в виде безвозмездных поступлений от федерального центра.

Часть этих денег, судя по всему, пойдет на обеспечение работы депутатов Государственной думы и сенаторов Совета Федерации с их помощниками. На это заложено более 59 млн рублей.

Уже из собственных налоговых поступлений Петербурга 1,7 млрд рублей администрация города намерена потратить на субсидии СПб ГБАУ "Смольнинское" - это организация, которая предоставляет служебные машины чиновникам и депутатам. А бюджетному учреждению "Дирекция по управлению гостиничным и ресторанным комплексом", которое занимается проведением мероприятий губернатора и правительства, выделили 219,76 млн рублей. "Столовая Мариинского дворца", которая располагается в Законодательном собрании, должна получить 12 млн рублей в виде субсидий.

СМИ и радости

На портал "Город +" хотят выделить 54,6 млн рублей. Телеканал "Санкт-Петербург" должен получить 1,7 млрд рублей, а издание "Петербургский дневник" - 303,8 млн рублей.

На проведение мероприятий в честь Дня победы комитет по печати и взаимодействию со СМИ должен получить 4,28 млн рублей. Также ведомство проведет акцию "Георгиевская ленточка" - 1,9 млн рублей и праздник "Алые паруса" - 34,9 млн рублей

Комитет по культуре должен получить 100 млн рублей на проведение Международного культурного форума, а 2 млн рублей - на Международный морской фестиваль. Запланирован в 2023 году и Петербургский экономический форум, судя по документу. На проведение мероприятий от имени губернатора города запланировано выделить 17,38 млн рублей. Обычно глава города под конец форума организует прием, куда приглашают именитых гостей мероприятия.

Еще ведомству планируют выделить выделить 131 млн рублей, которые пойдут на содержание "фауны" в "Ленинградском зоопарке". А вот комитет по межнациональным отношениям получил 1 млн рублей на сохранение самобытности казачьей культуры и обеспечение участия казачества в воспитании детей в духе патриотизма. Хотя во время "нулевых чтений" представитель ведомства запрашивал еще 4,7 млн рублей на эту статью бюджета - комитет желал часть этих денег потратить на казачий патруль в Петропавловской крепости.

Муниципалы и недвижимость

Из общей суммы расходов на дотации муниципалитетам предусмотрено 8,99 млрд рублей. Еще 20 млн рублей планируется направить на меры по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, а 2 млрд - на субвенции местным бюджетам.

А вот через комитет по благоустройству правительство хочет субсидировать муниципальные образования в области благоустройства и озеленения территорий. На это хотят выделить 1,38 млрд рублей.

На программу по предоставлению жилищных займов молодежи и молодым семьям выделено 2,89 млрд рублей, на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны - 121 млн рублей, а на помощь в этом вопросе инвалидам - 434,9 млн рублей. Для предоставления социальных выплат многодетным семьям, которые стоят на учете по приобретению или строительству жилья, выделено 7,1 млрд рублей, а для семей с детьми-инвалидами - 400 млн рублей. В документе прописано выделение денег и на другие выплаты по покупке или строительству жилья разным категориям граждан. Ровно 6 млрд рублей пойдут на финансирование капитального ремонта.

Комитету по образованию намерены выделить деньги на капитальный ремонт учреждений образования - всего в документе указано три пункта с соответствующим названием. Общая сумма составляет 4,78 млрд рублей. Деньги на строительство новых образовательных учреждений из-за роста числа детей тоже выделили - 1,97 млрд рублей.

Метро и дороги

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры должен получить 1 млн рублей на мероприятия по сохранности, конструктивной надежности и безопасной эксплуатации подземки в перегоне между станциями "Площадь Мужества" - "Лесная". Судя по проекту бюджета, строить метро собираются только в 2024 году - деньги на это не запланированы в 2023 году.

А вот "Дирекция транспортного строительства", которая занимается созданием автомобильных дорог, может получить 620 млн рублей. Напрямую на ремонт дорог предполагается выделить 11,16 млрд рублей, а на их капитальное ремонтирование - 4 млрд рублей.

На финансирование Западного скоростного диаметра в 2023 году планируется потратить около 2,5 млрд рублей бюджетных денег. Еще ЗСД планируют подключать к Широтной магистрали и делать транспортные развязки, на что в бюджете в общей сложности запланировано более 12,5 млрд рублей.

Уборка и археология

На централизованную закупку спецтехники для внутриквартальной уборки правительство предлагает направить жилищному комитету 950 млн рублей. А вот комитет по благоустройству должен получить 3,83 млрд рублей на покупку транспорта для коммунального хозяйства и содержание дорог. Этому же ведомству хотят направить 94,59 млн рублей на оплату приема и утилизацию снега.

Комитету по благоустройству определили 276,6 млн рублей на рекультивацию полигона "Новоселки" в поселке Левашово.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры должен получить 185 млн рублей на проведение археологических работ на территории выявленного объекта культурного наследия "Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой". Этот объект находится на Охтинском мысе. Градозащитники неоднократно заявляли, что культурную ценность носит большая территория, чем та, которую определил комитет. Однако, суды общественникам выиграть не удалось. По информации "Фонтанки", служба государственного строительного надзора и экспертизы уже одобрила возведение общественно-делового комплекса "Газпромнефти" на Охтинском мысе.

Еще 21,3 млн рублей ведомство должно получить для субсидирования "Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры". Эти деньги организации дают на проект "Открытый город".

Наблюдение и инвестиции

Инвестиции в ИТМО "Хайпарк" в документе составляют более 300 млн рублей на программу по развитию промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса. Деньги должны пройти через комитет по инвестициям. Еще ведомству хотят дать деньги на продвижение инвестиционного портала spbinvestment.ru - 5 млн рублей.

На учреждение "Городской мониторинговый центр" планируют выделить 1,28 млн рублей. Организация занимается системами видеонаблюдения, фотофиксации нарушений ПДД, централизованного оповещения и другим. Деньги на это получает комитет по информатизации и связи. Ему же должны дать 1,76 млрд рублей на дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности и более 8 млрд рублей на комплекс "Безопасный город".

София Саттарова