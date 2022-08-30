Комитет по межнациональным отношениям хочет организовать казачий патруль в Петропавловской крепости

Первый заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Алексей Силкин в ходе "нулевых чтений" бюджета на 2023 год сообщил о дополнительных финансовых потребностях ведомства, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Силкин рассказал, что комитет хочет провести мероприятия по сохранению самобытной казачьей культуры и обеспечить участие казачества в "воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма".

На это уже выделили больше 1 млн рублей, но требуется ещё 4,7 млн рублей, сообщил замглавы комитета. По его словам, ещё в 2024 и 2025 годах на сохранение казачества надо по 750 тысяч рублей.

Силкин сообщил, что на выделенные средства планируется работать в двух направлениях. Одно из них — организация казачьего патруля в Петропавловской крепости, рассказал замглавы. В частности, планируется разводное прохождение почетного караула, патрулирование казаками, а также организация экспозиции, экскурсий и информационной поддержки, сказал чиновник.

В разговоре с ЗАКС.Ру Силкин уточнил, что патрулирование планируется в мае-июне, но может продлиться и на все тёплое время года. Также в рамках запрашиваемых денег комитет хочет пошить летнюю форму для казачьего патруля, добавил замглавы комитета.

По его словам, второе направление — различные мероприятия по работе с детьми, которые организует казачье сообщество. В рамках этого направления будут заключены соглашения с правительством и другими организациями, уточнил Силкин.

Напомним, "нулевые чтения" бюджета проходят в Законодательном собрании с 26 августа. Во время встреч с депутатами представители комитетов и администраций районов Петербурга сообщают, на что им ещё нужны бюджетные деньги, помимо уже выделенных. О чем говорили на "нулевых чтениях" 29 августа — в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова