Второй день "нулевых чтений": дефицитный бюджет, оптимизм и траты на Новый год

фото Софии Саттаровой, ЗАКС.Ру

В Законодательном собрании Петербурга 29 августа прошел второй день "нулевых чтений" бюджета на 2023 год. Об основных прогнозах на будущий год рассказали представители комитета финансов, налоговой службы и других экономических ведомств. Прогноз пока не точный, но бюджет 2023 года может стать для города дефицитным, а инфляция может вырасти до 8,2%.

Доходы падают

Начались "нулевые чтения" еще в пятницу, 26 августа, но официальные приветствия спикер ЗакСа Александр Бельский, сенатор Совета Федерации от Петербурга Андрей Кутепов и вице-губернатор по финансам Алексей Корабельников произнесли только 29 августа. Они отметили важность проведения предварительного обсуждения бюджета. Бельский заявил, что следует принять "прорывной" документ, а Корабельников сообщил об общей сумме дополнительных потребностей исполнительных органов власти - 316 млрд рублей.

Прежде чем начать вникать в доппотребности ведомств, депутаты 29 августа решили заслушать доклады отвечающих за финансы ведомств по прогнозу на 2023 год. Председатель комитета финансов Светлана Енилина сообщила о вероятном росте инфляции в 2023 году до 8,2%. Предполагаемый же размер бюджета будет меньше, чем в текущем году, следует из слов чиновницы:

- Базовые объемы бюджетных ассигнований рассчитаны в соответствии с методикой, утвержденной распоряжением комитета финансов, и на 2023 год составят 822 млрд рублей.

Доход бюджета Петербурга на 2022 год утвержден в размере 890 млрд рублей. А в 2021 году сумма составила 843 млрд рублей.

Енилина рассказала, сейчас базовые объемы бюджета меньше, чем потребности городских ведомств. Возможно, Петербургу придется увеличить свои долги, сообщила глава комитета:

- По нашей оценке, мы чисто доходами не обеспечим потребность расходов. Соответственно, это повлечет формирование дефицитного бюджета, а в последующем - и увеличение государственного долга.

Снизится доход от продажи и использования имущества, находящегося в собственности города. Представители комитета имущественных отношений презентовали данные по планируемым получениям в 2022 году. Они должны составить 21,8 млрд рублей, а годом ранее сумма достигла 23 млрд рублей. При этом, комитет предполагает, что доход от использования и продажи имущества в 2023 году составит 20,5 млрд рублей, сообщил глава ведомства Леонид Кулаков.

Сокращение ждет и налоговый сектор. Заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Петербургу Владимир Полежаев также представил собственный доклад. Из презентации к нему следует, что планируемые налоговые поступления в 2022 году составят 947,6 млрд рублей. А в 2023 году сумма может сократиться до 941,8 млрд рублей. Зато потом УФНС рассчитывает на увеличение поступлений до 1,06 трлн рублей в 2024 году и 1,13 трлн рублей в 2025 году.

В 2023 году должны вырасти тарифы на коммунальные услуги, доложил председатель комитета по тарифам Петербурга Дмитрий Коптин. По его словам, увеличение произойдет на 7,8%.

Врио председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов сообщил, что на общем фоне снизилось розничное потребление. По итогам 2022 года ожидается уменьшение на 4,5% до 2,2 трлн рублей, сказал Зырянов. Он добавил, что ожидается и рост безработицы в Петербурге. К концу года уровень зарегистрированных людей без занятости может составить 2% - 65 тысяч человек, уточнил врио главы комитета. Однако, позже безработица будет уменьшаться: к концу 2023 года уровень безработицы не должен превысить 1,6%, добавил Зырянов. На остальные проблемы он тоже смотрит с оптимизмом и выражает уверенность, что экономическая обстановка улучшится.

- Ситуация в экономике меняется достаточно быстро. Сейчас происходит процесс ее адаптации к новым внешним и внутренним условиям, предприятия города перенастраивают производственные процессы, экономические связи, выстраивают новые логистические цепочки. Меры, реализуемые как правительством Российской Федерации, так и Санкт-Петербурга, позволят снизить влияние отрицательных тенденций и обеспечить в долгосрочной перспективе сбалансированное социально-экономическое развитие города, - считает Зырянов.

На еду и Рождество

После докладов финансовых ведомств депутаты ЗакСа перешли к заслушиваю представителей четырех районных администраций: из Василеостровского, Петроградского, Петродворцового и Красносельского районов. Они уже рассказывали о своих дополнительных потребностях. В основном, администрации просили деньги на ремонт зданий, покупку оборудования и повышение оплаты труда.

Правда, встречались и различия. В частности, первый замглавы администрации Василеостровского района Галина Королева сообщила, что им нужны 16,3 млн рублей на горячее питание в школах. Такому запросу депутаты удивились. Глава бюджетно-финансового комитета ЗакСа Михаил Барышников напомнил, что расходы на школьное питание всегда учитываются в обязательных статьях бюджета.

- Нам каждый год недодают по этой статье денег, на 400 учащихся. Мы потом изыскиваем возможность, перекидываем с других статей, - пожаловалась Королева.

- Так это же защищенная статья, почему они недодают? - возмутился Барышников.

Королева добавила, что несколько лет назад в районе резко выросло число школьников, которым положено питание, а сумму на это продолжали выделять старую. Заместительница председателя комитета финансов Анна Смирнова пообещала, что ее ведомство рассмотрит эту дополнительную потребность.

У Красносельского района образовалась доппотребность по проведению мероприятий в честь 50-летия со дня основания района, в честь Нового года и Рождества, а также для покупки билетов на концерты на День медработника и День соцработника. Эту просьбу среди прочих озвучила на "нулевых чтениях" замглавы района Марина Головина. По ее словам, на праздники им не хватает 25 млн рублей. Еще району нужны 19 млн рублей на аренду украшений к Новому году и Рождеству, Дню города и Дню России, сказала Головина.

Среди перечисленных доппотребностей также прозвучали 89 млн рублей на ликвидацию свалки. Замглавы района сообщила, что соответствующее решение суда датировано 2014 годом. Заместительница председателя комфина Смирнова отметила, что это очень большая сумма. Тем более, что общий размер запрашиваемых денег на три года составляет более миллиарда рублей, отметила чиновница.

- Не на один год, а на три года - более миллиарда рублей. Там, я так понимаю, есть вопросы к правообладателю участка. Очень большая сумма. Хотелось бы, конечно, экспертизу стоимости, - сказала Смирнова.

Головина ответила, что часть земли действительно принадлежит не городу. Но район запрашивает деньги именно на территорию, которая относится к собственности Петербурга, сказала замглавы районной администрации. Смирнова на это сказала, что все равно комфин желал бы увидеть экспертизу стоимости.

Депутаты же все потребности районов согласовали и попросили обратить особое внимание на некоторые из них. Остальные районные администрации о своих просьбах будут рассказывать парламентариям 30 августа и 1 сентября.

София Саттарова