Тарифы на ЖКХ в Петербурге в 2023 году вырастут на 7,8%

Председатель комитета по тарифам Петербурга Дмитрий Коптин сообщил о росте платы по тарифам за коммунальные услуги в 2023 году на 7,8%. Об этом Коптин рассказал в ходе "нулевых чтений" бюджета в Заксобрании, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Рост произойдет с июля 2023 года, уточнил чиновник.

По его словам, в 2022 году предельный рост размера тарифов, определенный на федеральном уровне, составляет 6,3%. Фактически же увеличение произошло на 5%, заявил Коптин.

Он добавил, что тариф на отопление вырастет на 8%, на электричество – на 9%. Водоснабжение и водоотведение подорожают на 7%, обращение с твердыми коммунальными отходами – на 5,8%, рассказал глава комитета. По его словам, предельное изменение платы для граждан за коммунальные услуги в домах с электроплитами составит 7,8% – прирост около 215 рублей на человека в месяц. В домах с газовыми плитами плата вырастет на 7,7% – 213 рублей на человека в месяц, сообщил Коптин.

София Саттарова