Госстройнадзор выдал разрешение на строительство комплекса с историческим парком на Охтинском мысе

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга одобрила возведение общественно-делового комплекса "Газпромнефти" с историческим парком на территории Охтинского мыса, пишет "Фонтанка".

Так, в заключении указано, что на участке будет построено 28-метровое здание по проекту архитектурного бюро Nikken Sekkei и организована зелёная зона.

Большую часть площади мыса будут занимать общественные пространства, которые будут доступны для прогулок рядовых горожан и туристов. Там появятся зимний сад, точки общепита, городской огородик, выставочные зоны, смотровая площадка, спортивная инфраструктура, а также музей археологии и исторический парк.

Музей под открытым небом на мысе появится по поручению Владимира Путина. Так он отреагировал на обращение петербургских градозащитников. На территории мыса находится объект культурного наследия, который включает в себя остатки рвов средневековых крепостей. Под музейную экспозицию в итоге выделили 1500 кв метров мыса.

"Газпромнефть" решила частично переделать изначальный дизайн парка и деловой зоны, учитывая исторический бэкграунд. Теперь для обустройства местности применят ландшафтный дизайн по мотивам некогда присутствовавшей на участке крепости; добавят трёхмерную карту Ниеншанца, информационные стенды об истории места, историческую тропу с хронологией освоения Охтинского мыса, витрины с археологическими находками и установят стеклянное покрытие, которое позволит посмотреть на результаты раскопок.

Напомним, что борьба за создание историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе продолжается на протяжении уже не одного года. Активисты уверены, что границы охраняемого объекта необходимо расширить. В то же время Газпром, которому принадлежит территория, намеревался возвести на этом месте современный комплекс для своих сотрудников, выделив под музейную площадку лишь небольшой участок.

В конце июня сообщалось, что суд вернул запрет на земляные работы на Охтинском мысе.