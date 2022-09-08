Тенденции жизни в корректировке бюджета на 2022 год

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Администрация Петербурга подготовила проект корректировки бюджета на 2022 год. По новым данным, город наконец дошел до доходов в триллион рублей, но и расходы вместе с этим тоже выросли. Много денег ушло на зарплаты чиновников и концессионные соглашения, хотя не забыли в Смольном и про предпринимателей со льготниками.

Дошли до триллиона

Весеннюю корректировку бюджета администрация Петербурга решила не проводить. К осени же доход бюджета вырос до 1 трлн рублей, к которому губернатор Александр Беглов давно стремился. На совещании правительства 2 сентября глава города уже заявил, что планку планируют преодолеть в 2022 году. В итоге в документе о корректировке бюджета указана сумма доходов в 1,07 трлн рублей - ранее было 890 млрд рублей. Из проекта корректировки бюджета следует, что в 2023 году планируемый доход вновь упадет ниже 1 трлн рублей - до 981 млрд рублей, но уже в 2024 году должен снова превысить желаемую планку и составит 1,05 трлн рублей.

В 2022 году доходы от налогов выросли на 178,8 млрд рублей от предполагаемой суммы 858 млрд рублей, следует из документа. Больше всего принес в бюджет налог на прибыль организаций - 130 млрд рублей. Также выросли поступления от НДФЛ, от налога по "упрощенке", от акцизов и другого.

Выросли и доходы и по статье об использовании имущества, находящегося в собственности города или муниципалитетов. Общая сумма увеличилась на 23,93 млрд рублей.

Правда есть и статьи доходов, которые сократились. В частности, уменьшились поступления в бюджет от госпошлин, возвратов остатков субсидий, налогов и сборов за пользование природными ресурсами и других статей.

Профицит бюджета с учетом корректировки составит 29 млрд рублей. В Резервный фонд Петербурга добавили еще 15 млрд рублей к 27,5 млрд рублей, которые там заложили изначально.

Расходы в Смольном на 2022 год тоже решили подкорректировать. Теперь власти намерены потратить в 2022 году 1,04 трлн рублей вместо 971,5 млрд рублей.

К тратам Законодательного собрания Петербурга добавили еще 119 млн рублей к ранее выделенным 1,57 млрд рублей. Больше всего прибавленных денег пойдет на расходы по выплатам персоналу (49,2 млн рублей) и по закупкам товаров и услуг (44 млн рублей).

Расходы на администрацию Петербурга увеличились на 133 млн рублей. Почти вся эта сумма пойдет на выплаты персоналу в рамках статьи по содержанию исполнительного органа госвласти.

Расходы на выплаты персоналу увеличены у всех комитетов, администраций и ряда других ведомств. У некоторых органов власти только этот пункт и изменяется. Среди комитетов больше всего такие расходы увеличили у комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности - на 75 млн рублей, а среди администраций районов - у Калининского - на 32 млн рублей.

Получили добавки

Администрациям районов Петербурга еще дали средства на содержание жилищных агентств, на образовательные учреждения, на мероприятия в области здравоохранения и другое. В частности, районам выделили финансы на выплаты медработникам, "оказывающих консультативную медпомощь с применением телемедицинских технологий" больным коронавирусом.

В корректировке бюджета комитету по транспорту дали дополнительные 1,7 млрд рублей на субсидию для "Петербургского метрополитена". Добавили денег и для "Горэлектротранса" - 889 млн рублей, и для восполнения недополученных затрат у трамвая "Чижик" - 499 млн рублей.

Комитету по инвестициям увеличили сумму, которую можно потратить на субсидии для хлебопекарных предприятий - на 49 млн рублей. Также добавили ведомству средства на переоборудование автотехники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для работы на газу - сумма выросла на 15,95 млн рублей.

Еще более 100 млн рублей дали "Центру развития и поддержки предпринимательства", а "Фонду развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге" - более 20 млн рублей. Изменилось финансирование и других подведомственных комитету учреждений. Например, на 82 млн рублей стало меньше субсидий "Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса".

А вот комитету по труду и занятости населения дали 313 млн рублей на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование сотрудников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения. Еще 1 млрд рублей ведомство получило на снижение напряженности на рынке труда.

На 1 млрд рублей выросли расходы на безвозмездные субсидии для приобретения или строительства жилья петербуржцам. Смольный увеличил траты на бесплатные медикаменты для льготников. Изначально в бюджет на это заложили 12,6 млрд рублей, а сейчас решили добавить еще 1,8 млрд рублей. Еще прибавят денег на лекарства для детей-инвалидов и больных коронавирусом.

Значительно возрастает количество выделенных денег Территориальному Фонду обязательного медицинского страхования. Общая сумма дополнительных средств превышает 9 млрд рублей.

Комитету по социальной политике достались дополнительные 831 млн рублей на поддержку отдельных категорий петербуржцев в оплате коммунальных услуг и жилья. Хотя похожая статья сократилась на 326 млн рублей. Разница между названиями двух пунктов в том, что в первом варианте речь идет только о категориях граждан, которые установлены нормативными актами. В целом, затраты комитета по соцполитике увеличили на 1,8 млрд рублей в 2022 году.

Комитету по строительству добавили еще 7 млрд рублей. В основном деньги пойдут на программы по развитию образования и здравоохранения - строительство и выкуп соцобъектов.

Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности добавили 8 млн рублей на "осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" и 21,58 млн рублей на программу "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

Лишения

Есть в новой вариации бюджета на 2022 год и сокращения трат по некоторым статьям. Тот же комитет по природопользованию лишили 66,3 млн рублей на деятельность по накоплению твердых коммунальных отходов, но добавили 9,9 млн рублей на определение нормативов по накоплению ТКО.

Комитету по благоустройству добавили 29 млн рублей на прием и утилизацию снега, а вот 45 млн рублей на переустройство и восстановление зеленых насаждений забрали. Еще ведомство лишилось 1,9 млрд рублей, которые выделялись на программу "Комфортная городская среда".

Около 48 млн рублей забрали у комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Они должны были пойти на субсидии религиозным организациям, чтобы те сохраняли свои объекты культурного наследия, и на мероприятия по сохранению и охране объектов культурного наследия.

Никто никуда не едет

У комитета по внешним связям забрали 20 млн рублей. Изначально их планировали потратить на проведение в Петербурге финального матча Лиги Чемпионов УЕФА, но из-за спецоперации России на Украине организаторы решили перенести мероприятие в Париж.

Деньги, которые предполагалось потратить на матч Лиги Чемпионов, вычли и у других комитетов, но не всех. В частности, для чемпионата средства закладывали в бюджеты комздрава, комитета по социальной политике и комитета по физкультуре и спорту, но в корректировке бюджета не указано, что с этими финансами что-то решили сделать: забрать или перебросить. Также в принятом бюджете комитету по вопросам законности полагалось 10 млн рублей на игру Лиги Чемпионов, а в корректировке у ведомства вычитают только 1,7 млн рублей.

Сняли деньги у комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями на проведение чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Ведомству на эти цели ранее выделили 3,43 млн рублей. Мероприятие тоже решили перенести из России в другую страну. При этом, на него еще выделяли деньги комитетам по здравоохранению, по печати и СМИ, по физической культуре и спорту, но в корректировке бюджета эти средства у них никто не забирает.

Лишился 8,9 млн рублей КГИОП. Эти деньги хотели направить на участие в международной специализированной реставрационной выставке DENKMAL в германском Лейпциге, но, видимо, в 2022 году с этим не сложилось.

Не стали проводить в текущем году в Петербурге международную конференцию "Ландшафтный дизайн города" - из-за чего у комитета по градостроительству и архитектуре забрали 3,3 млн рублей на его организацию. Отметим, эта конференция проходила в Петербурге 14 раз, а в 2021 году на ее открытии выступали представители Нидерландов и Швейцарии.

Комитет по инвестициям лишился 31,8 млн рублей, которые планировал потратить на участие в выставках и форумах: как международных, так и российских. А у комитета по науке и высшей школе забрали 3 млн рублей с организации Международного конгресса математиков.

Перебросы

Комитет имущественных отношений лишают 24 млрд рублей. Из них около 5,6 млрд снимают с трат на "Особую экономическую зону", но только потому, что теперь она находится в ведомстве комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Именно этому ведомству эти 5,6 млрд добавляют для вложений в ОЭЗ.

Также от КИО уходят деньги, которые планировалось потратить на "Западный скоростной диаметр". Основная сумма достается комитету по развитию транспортной инфраструктуры, ему же добавляют еще около 38 млрд рублей на ЗСД.

Часть денег, предназначенных для ЗСД, уходит комитету по инвестициям - 2,5 млрд рублей. Этому же ведомству от КИО переходят средства на "ИТМО Хайпарк" - более 500 млн рублей.

София Саттарова