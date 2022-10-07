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Новости 16:36

Беглов отменил новогодние и рождественские мероприятия в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов отменил новогодние и рождественские мероприятия в Петербурге

Общегородские новогодние и рождественские праздничные мероприятия в этом году не состоятся в Петербурге, сообщила 7 октября пресс-служба губернатора. Решение об этом было принято на совещании Александра Беглова с членами городского правительства.

"Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня "Рождественская звезда", а также благотворительный прием в Таврическом дворце", — привела примеры отмененных мероприятий губернаторская пресс-служба.

В то же время Смольный пощадит детские новогодние елки и традиционные программы для семей с детьми, оставив их в городском календаре.

Сэкономленные таким способом средства будут перечислены на покупку снаряжения и оснащения для петербургский добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации, указали в Смольном.

Ранее об отмене праздничных мероприятий во вверенном ему регионе объявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Речь шла, в частности, о новогодних корпоративах, однако детских елок мера не коснется.


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