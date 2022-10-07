Новогодние детские елки в Ленобласти отменять не станут

Решение об отмене на территории Ленинградской области увеселительных мероприятий получило исключение в виде детских новогодних праздников, следует из уточнения, сделанного 7 октября пресс-службой региональной администрации.

"Детские новогодние праздники отменяться не будут", — гласит сообщение в Telegram-канале "Админка Ленобласти".

Что касается прочих вопросов об организации новогодних праздников и украшении населенных пунктов, информация о них появится в дальнейшем.

Ранее стало известно об отмене всех массовых развлекательных мероприятий в Ленобласти, включая новогодние корпоративы. По поручению губернатора Александра Дрозденко, высвободившиеся средства предназначаются жителям региона, участвующим в спецоперации на Украине, и членам их семей.