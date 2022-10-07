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Новости 10:01

Дрозденко поручил отменить все развлекательные мероприятия в регионе и направить деньги на нужды участников СВО

фото ЗакС политика Дрозденко поручил отменить все развлекательные мероприятия в регионе и направить деньги на нужды участников СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил отменить в регионе все развлекательные мероприятия, включая новогодние корпоративы, информирует пресс-служба администрации региона.

Освободившиеся средства Дрозденко считает необходимым направить в том числе на нужды жителей Ленобласти, задействованных в специальной военной операции (СВО), а также на поддержку их семей.

Рекомендации об отмене увеселительных мероприятий разосланы во все администрации муниципальных районов Ленинградской области.

Ранее Дрозденко объявил о новых мерах поддержки частично мобилизованных. 


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