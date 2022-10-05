Дрозденко расширил меры поддержки семей мобилизованных

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил расширение мер поддержки членов семей мобилизованных граждан за счет средств из регионального бюджета, сообщила 5 октября пресс-служба областной администрации.

В обновленный список вошли такие меры, как предоставление внеочередного места ребенку в детском саду и льгот на посещение детсада, бесплатное питание для учеников 5-11 классов и предоставление внеочередного места при поступлении в колледжи, техникумы и лицеи. Также родственникам мобилизованных обещаны компенсация половины расходов на ЖКУ, бесплатный отдых в геронтологическом центре, круглосуточное сопровождение пожилых и другие льготы.

Ранее Дрозденко высказывался о возможности раздачи земли в Ленобласти участникам спецоперации. До этого он называл выделение мест в детсадах и льготы на оплату коммунальных услуг в числе возможных мер поддержки семей мобилизованных.