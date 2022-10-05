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Новости 16:10

Дрозденко расширил меры поддержки семей мобилизованных

фото ЗакС политика Дрозденко расширил меры поддержки семей мобилизованных

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил расширение мер поддержки членов семей мобилизованных граждан за счет средств из регионального бюджета, сообщила 5 октября пресс-служба областной администрации.

В обновленный список вошли такие меры, как предоставление внеочередного места ребенку в детском саду и льгот на посещение детсада, бесплатное питание для учеников 5-11 классов и предоставление внеочередного места при поступлении в колледжи, техникумы и лицеи. Также родственникам мобилизованных обещаны компенсация половины расходов на ЖКУ, бесплатный отдых в геронтологическом центре, круглосуточное сопровождение пожилых и другие льготы.

Ранее Дрозденко высказывался о возможности раздачи земли в Ленобласти участникам спецоперации. До этого он называл выделение мест в детсадах и льготы на оплату коммунальных услуг в числе возможных мер поддержки семей мобилизованных.


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