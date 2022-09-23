ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:17

Дрозденко анонсировал закон о раздаче земли участникам СВО

фото ЗакС политика Дрозденко анонсировал закон о раздаче земли участникам СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко допустил в дальнейшем раздачу земли участникам специальной военной операции, сообщила 23 сентября пресс-служба региональной администрации. По словам чиновника, для этого потребуется разработка и принятие соответствующего регионального закона.

"Ленинградская область, как и ряд регионов России, планирует разработать региональный закон, который позволит выдавать земельные участки всем жителям области, участвующим в специальной военной операции", — со ссылкой на главу региона сообщила пресс-служба.

Ранее ИА "Крыминформ" сообщило со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова о том, что власти полуострова готовят региональный закон о наделении участников СВО земельными наделами.

В четверг Дрозденко рассказал о подготовке мер поддержки мобилизованных и их семей. В частности, он сообщил о возможности выплаты компенсаций в размере одного МРОТ, а также о предоставлении мест в детсадах.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама