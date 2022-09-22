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Новости 12:17

В Ленобласти семьям мобилизованных обещают льготы на коммунальные услуги и места в детсадах

фото ЗакС политика В Ленобласти семьям мобилизованных обещают льготы на коммунальные услуги и места в детсадах

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал 22 сентября в своем Telegram-канале о том, какие меры поддержки могут быть приняты в отношении мобилизованных на территории региона и их семей.

По словам губернатора, помимо сохранения за мобилизованными рабочих мест обсуждается возможность выплаты компенсаций в размере одного МРОТ "за счет бюджета и предприятия". Также членам семей мобилизованных в регионе могут предоставить в приоритетном порядке места в детских садах, квоты на обучение в средних специальных и высших учебных заведениях, а также льготы на оплату коммунальных услуг. Кроме того, обсуждаются и другие меры поддержки, добавил Дрозденко.

"Текущий этап частичной мобилизации продлится в Ленобласти в течение месяца", — отметил он.

Частичная мобилизация в России была объявлена накануне утром, о принятом решении сообщил президент Владимир Путин. Вслед за ним глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется мобилизовать до 300 тысяч россиян.


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