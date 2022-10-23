Деньги из резервного фонда Петербурга направят на восстановление Мариуполя и мобилизацию

Смольный собирается внести траты на частичную мобилизацию и работы по восстановлению Мариуполя в государственную программу "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге", обратило внимание издание "МК в Питере". Проект соответствующего постановления находится на этапе антикоррупционной экспертизы.

Поправки помогут направить средства на обозначенные цели из резервного фонда правительства Северной столицы. Субсидии должны предоставить Межрегиональному фонду "Победа". Посредством него идёт восстановление Мариуполя. Деньги пойдут на "реализацию мероприятий по содействию укреплению мира и помощи пострадавшим от конфликтов".

Кроме того, в госпрограмму внедрят пункт "создание условий для государственной и общественной безопасности, осуществление мер по обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации в необходимом объеме".

Напомним, сейчас объем резервного фонда Петербурга - 27,5 млрд рублей. В рамках осенней корректировки бюджета города его уже предварительно согласились увеличить на 15 млрд.

Ранее депутаты Заксобрания попросили губернатора Александра Беглова выделить из резервного фонда средства на дополнительное оснащение мобилизованных петербуржцев.