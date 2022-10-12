ЗакС и деньги мобилизованным

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Из повестки Законодательного собрания не уходит вопрос о помощи мобилизованным на специальную военную операцию петербуржцам. На заседании 12 октября депутаты одобрили обращение к губернатору Александру Беглову с просьбой потратить на нужды военных деньги из резервного фонда. Сам же резервный фонд предварительно увеличили на 15 млрд рублей.

Вопрос об обращении к губернатору Александру Беглову в повестку внесли с голоса. Автор документа - фракция "Единая Россия". Депутаты предложили попросить Беглова тратить деньги из резервного фонда на покупку товаров, необходимых мобилизованным. Ранее правительство России своим распоряжением разрешило регионам направлять свои средства на нужды мобилизованных, отметили в обращении. В частности, субъекты могут закупать беспилотники, средства радиосвязи, лазерные системы наведения, автотранспорт, обмундирование, стройматериалы, продовольствие, приборы ночного видения, лекарства и другое.

Лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник, представляя документ, попросил считать обращение просьбой всех депутатов, а не только "единороссов". По словам парламентария, он обсуждал этот вопрос со многими коллегами из всех фракций - понимание этого вопроса складывается одинаково.

Эти слова удивили лидера фракции "Яблоко" Александра Шишлова:

- Я, правда, не совсем понял, что вы имели в виду, говоря о единой позиции у всех депутатов по данному вопросу.

Шишлов напомнил, что 7 октября замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил о наличии всего необходимого оснащения для военнослужащих. Почему же сейчас надо привлекать средства бюджета города для покупки того, на что расходуются средства Минобороны, поинтересовался депутат.

Тему поддержал другой представитель "Яблока" Борис Вишневский. Он напомнил со ссылкой на официальные данные, что на 2022 год расходы на оборону в федеральном бюджете составили 3,5 трлн рублей.

- Как оценивать эту ситуацию? Или Министерство обороны дезинформирует общественность, и оно не способно в нужном количестве закупить даже лекарства и средства личной гигиены, или всё есть, и тогда непонятно, почему надо тратить средства резервного фонда бюджета на эти цели? - отметил Вишневский.

Крупник заявил, что Минобороны обеспечивает военных всем необходимым. Просто иногда могут потребоваться некие дополнительные вещи, предположил "единоросс".

- Есть абсолютно новейшие средства связи, специальная одежда, специальное обмундирование - это называется доппотребности, которые возникают с учетом… Да даже того же сезонного фактора. <...> Мы же не говорим, что мы просим губернатора закупить автоматы, бронежилеты или пошить форму - это всё есть, - ответил Крупник.

По его словам, регион не должен подменять собой Минобороны, но возможность для закупок предоставить стоит.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов спросил, как будут определять, что именно нужно мобилизованным. На этот вопрос решил ответить спикер ЗакСа Александр Бельский. Он сказал, что желающие могут присоединиться к группе депутатов, работающих с мобилизованными. Они знают о всех потребностях военных, заявил парламентарий.

Интересовались депутаты и тем, как будут контролироваться эти закупки. Крупник считает, что этот вопрос решится сам собой.

- Давайте мы сначала дадим возможность губернатору. Всё остальное - мы будем работать со штабом, с военкомами: что конкретно им нужно, в каком количестве - тогда вопрос контроля уже выйдет сам в понятное русло, - сказал "единоросс".

Напомним, при формировании бюджета города ежегодно закладываются суммы в резервный фонд правительства Петербурга. Деньги оттуда исполнительная власть может тратить на необходимые нужды без дополнительного согласования с парламентом. На вопрос корреспондентки ЗАКС.Ру, зачем нужно было принимать на пленарном заседании обращение к Беглову, если он может самостоятельно направить деньги из резервного фонда на оснащение мобилизованных, "единороссы" ответили, что так глава города будет знать об их поддержке.

- Наша задача - чтобы губернатор достаточно оперативно принимал эти решения и знал поддержку депутатского корпуса, что она единогласна, - заявил спикер Бельский.

Похожим образом ответил и глава фракции "Единая Россия" Крупник. Депутат заявил, что ему было важно, чтобы это было обращение от всех его коллег.

- Так правильно. <...> Я не хотел здесь создавать никакого пиара ни фракции "Единая Россия", ни себе лично - ни в коем случае. Поэтому это обращение от всех фракций, - сказал Крупник.

Депутат от "Справедливой России - За правду" Михаил Амосов в своем выступлении с трибуны заявил, что ему не нравится форма, в которой парламент хочет помочь мобилизованным. По его мнению, лучше было бы внести необходимые поправки в бюджет города. Тем более вопрос о корректировке бюджета на 2022 год тоже стоял в повестке заседания на 12 октября, напомнил Амосов.

- Мне кажется, там было бы уместно записать: "Предусмотреть возможность из средств резервного фонда губернатора финансирования таких-то, таких-то вещей", и обозначить их, - предложил Амосов.

Однако, несмотря на вопросы к обращению, против него никто не проголосовал. А поддержали документ 46 из 49 присутствующих депутатов.

Корректировки в бюджет тоже рассмотрели. Среди них - увеличение резервного фонда. Изначально в него заложили 27,5 млрд рублей, а теперь хотят добавить еще 15 млрд рублей. Эта цифра представлена в проекте закона к первому чтению. Скорее всего сумма увеличится в поправке ко второму чтению, сообщил депутатам вице-губернатор по финансам Алексей Корабельников.

Депутат от "Единой России" Наталия Астахова в продолжение темы мобилизованных поинтересовалась у чиновника, сколько всего планируется направить денег им в помощь. Сумму называть Корабельников не стал:

- Конкретные цифры назвать вам не могу. <...> Я прошу к этому вопросу отнестись с пониманием. Всё, что касается финансового обеспечения этих задач, из цифр, по деньгам очень просто определить натуральные показатели, а обнародование натуральных показателей может негативным образом отразиться на эффективности тех решений, которые принимаются. Эти натуральные показатели носят закрытый характер - пока носят закрытый характер. Очевидно, что в дальнейшем вся эта информация будет появляться, но в моменте эта информация обнародована быть не может.

Вице-губернатор добавил, что на помощь мобилизованным идут деньги не только из резервного фонда, но и по другим программам. Депутат от КПРФ Ирина Иванова попросила чиновника уточнить, о каких статьях бюджета идет речь.

- Все-таки намекните, что за программы вы имели в виду, чтобы я посмотрела на них более внимательно, - попросила Иванова.

- Мы, по поручению губернатора, разработали, и было принято, подписано соответствующее постановление правительства, которое касается расширения мер социальной поддержки в отношении военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Это постановление подразумевает расширение поддержки как самих военнослужащих в части дополнительных социальных выплат: 100 и 300 тысяч рублей, <...> и это дополнительные меры поддержки семей военнослужащих, - объяснил Корабельников.

Он уточнил, что помощь семьям оказывается в виде бесплатного питания в образовательных учреждениях, бесплатного проезда, первоочередном приеме в образовательные организации и другое. Все эти направления в бюджете уже заложены - их сейчас по необходимости расширят, добавил чиновник. По его словам, отдельной строки бюджета на это нет, все "зашито" в общих программах.

Большинством голосов депутаты утвердили в первом чтении корректировку бюджета. Поправки к ней будут принимать в течение 7 дней.

Ранее парламент уже дал возможность губернатору оказывать меры социальной поддержки "отдельным категориям граждан". В документе речь идет о "лицах", которым может потребоваться помощь из-за специальной военной операции и мобилизации, уточняется в документе. Какая именно это должна быть поддержка - депутаты не прописали.













текст: София Саттарова / фото: Михаила Масленникова