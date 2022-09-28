ЗакС и будущая поддержка мобилизованных

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга 28 сентября снова не стало обсуждать реновацию, зато сразу в двух чтениях приняло поправки о социальной помощи мобилизованным. Правда, в документе не указано, как именно будут поддерживать ушедших на СВО.

Второе заседание подряд, при обсуждении повестки, из нее убирают законопроект фракции "Яблока" об "обеспечения прав граждан при осуществлении комплексного развития территорий жилой застройки". Неделю назад - 21 сентября - депутат от "Единой России" Валерий Гарнец аргументировал исключение документа из повестки тем, что проект не рассмотрели на комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам. "Яблоко" внесло проект в этот орган, там его не поддержали. На заседании 28 сентября Гарнец напомнил о решении комиссии. Он также заявил, что "Яблоко" подготовило документ без учета общественного мнения, ведь штаб по реновации на тот момент еще даже не проводил первого заседания. Оба раза Гарнец ссылался и на законопроект губернатора Петербурга Александра Беглова по приостановлению нескольких положений закона о реновации. Его планируют обсудить на пленарном заседании 5 октября.

И 21 сентября, и 28 сентября предложение Гарнеца поддержали большинство депутатов. Парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский считает, что аргументы "единоросса" - "сказки для маленьких детей, отговорки и демагогия".

- Рассмотрение нашего проекта возможно, независимо от штаба, независимо от губернатора. Просто его не хотят обсуждать. Почему? Потому что нечего противопоставить нашим аргументам. Когда содержательные возражения невозможны… Представьте себе, что выйдут коллеги и скажут: "Мы не хотим, чтобы граждане получали равнозначное жилье при переезде, мы не хотим, чтобы сохранялась локация в муниципалитете". Конечно, это невозможно сказать - жители на части разорвут. Фигурально, конечно, - уверен Вишневский.

Еще один актуальный вопрос хоть и не обсуждали на заседании, зато быстро приняли. Для одобрения законопроекта по изменению Социального кодекса и документа об аварийно-спасательной службе в третьем чтении 28 сентября депутаты провели второе заседание, где в повестке был только этот вопрос.

Изначально документ внес депутат от "Единой России" Александр Ржаненков. Он предложил фактически приравнять региональных сотрудников аварийно-спасательных служб и формирований к сотрудникам МЧС. Согласно проекту закона, спасатели Петербурга могут претендовать на ежемесячные выплаты в 12 500 рублей - сумма должна ежегодно индексироваться. Полагается такая соцпомощь тем, кто проработал в аварийно-спасательной службе или формировании не менее 15 лет и достиг 40 лет, сказано в проекте закона.

Ко второму чтению "Единая Россия" подготовила поправку о социальной помощи мобилизованным, чтобы побыстрее принять эту норму, сообщили в пресс-службе ЗакСа. Ржаненков на заседании 28 сентября сообщил, что изменение конкретизирует полномочия губернатора и правительства по предоставлению мер социальной поддержки "отдельным категориям граждан". Речь идет о "лицах", которым может потребоваться помощь из-за специальной военной операции и мобилизации, уточняется в документе. Там же сказано, что соцподдержку могут оказать гражданам ЛДНР, Украины и лицам без гражданства, которые вынужденно покинули свое место жительства и приехали в Россию. Какую именно помощь им планируют оказывать - в поправке не написано. На это обратил внимание депутат от "Яблока" Вишневский.

- Какие именно меры, не установлено. Какой размер помощи, не установлено. Из каких источников это будет финансироваться, не установлено никак. Это должно делаться законом, - считает "яблочник".

Спикер Бельский во время брифинга рассказал, что уже появляется конкретика, какая именно помощь нужна мобилизованным. По его словам, обмундирование им не требуется, а вот нотариус для завершения дел и разъяснения от юристов о применяемых льготах - необходимы.

- Важный момент при мобилизации - это взаимодействие с семьями, которые остаются. Психологическая поддержка, которая требуется многим семьям, все социальные льготы, - сказал Бельский.

На уточнение, идет ли речь о материальной поддержке, спикер ответил утвердительно. Кто и как уже помогает по вопросам мобилизации - в материале ЗАКС.Ру.

На брифинге Бельскому снова задали вопрос, готов ли он принять участие в СВО. Спикер снова заявил, что готов, если придет повестка. Также ответили и ряд представителей других депутатов. В частности, лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник сказал, что не будет прятаться, если ему придет повестка:

- Как только меня призовут, я туда отправлюсь. Я же не буду бегать, я все-таки депутат Законодательного собрания, глава фракции.

Депутат от ЛДПР Андрей Малков сказал, что мобилизоваться по повестке - долг каждого.

- У нас нет никакой брони. В случае, если такие документы придут, то, конечно, мы, собственно, будем рассматривать их максимально в таком ракурсе, что нужно участвовать в этой истории, - сказал Малков.

Он добавил, что его помощники по личной инициативе уже отправились в ЛДНР для помощи местным жителям налаживать их быт. Один из этих помощников - муниципальный депутат МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков.

С похожими речами депутаты выступали и неделю назад, но пока на фронт никто не вызвался. Спикер Бельский сообщил, что к нему с такими обращениями никто из парламента не подходил. А повестка пришла только одному сотруднику парламента - он будет мобилизован, заявил Бельский. Кто этот человек, спикер не уточнил.

























текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников