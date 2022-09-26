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Новости 10:36

Приостановку закона о реновации в Петербурге планируют обсудить 5 октября

фото ЗакС политика Приостановку закона о реновации в Петербурге планируют обсудить 5 октября

Законопроект губернатора Петербурга о приостановке действия нескольких пунктов закона о комплексном развитии территорий 26 сентября депутаты обсудили на заседании постоянной комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам. Парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский отметил: в документе прописано, что его следует рассмотреть в первоочередном порядке. Это означает срок в пять дней, а законопроект внесли уже больше 10 дней назад, уточнил депутат. Он поинтересовался у представителя губернатора в ЗакСе Константина Сухенко, когда исполнительная власть намерена вынести проект закона на пленарное заседание парламента.

- Предполагаемая дата рассмотрения пока 5 октября, - ответил Сухенко. 

Вишневский на это предложил все же подумать о ближайшем заседании ЗакСа 28 сентября. По его мнению, затягивание обсуждения только увеличивает степень раздражения и степень обеспокоенности петербуржцев. 

Глава комиссии и депутат от "Единой России" Валерий Гарнец на слова Вишневского заявил, что не надо волновать общественность. Есть достаточно времени для отработки всех поправок и предложений к закону о реновации, сказал Гарнец.

- Я считаю, что вы манипулируете мнением граждан. Вы играете на очень тонкой, на очень болезненной струне у граждан, - обратился "единоросс" к Вишневскому.

Члены комиссии единогласно поддержали законопроект губернатора. ЗАКС.Ру писал о предложении Беглова и том, как менялась его риторика о законопроекте.

София Саттарова


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