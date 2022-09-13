Принять, обсудить, приостановить: "Реновационная" логика Беглова

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Два с небольшим месяца потребовалась губернатору Петербурга Александру Беглову на изменение мнения о законе по реновации. Градоначальник 13 сентября предложил депутатам приостановить до 2024 года действие нескольких положений документа о КРТ. Сам закон 29 июня парламент принял тоже по инициативе Беглова. Как менялась риторика губернатора эти два месяца - в материале ЗАКС.Ру.

Закон о комплексном развитии территорий губернатор Александр Беглов внес в Законодательное собрание 9 июня. В пояснении к документу сказано, что его надо принять для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Появились там и дополнительные нормы.

Закон о КРТ, или реновации, определяет, что под его действие попадают дома типа хрущевки панельные, построенные в 1957-1970-х годах. Эти здания могут и не быть аварийными, уточняется в документе. Решение о реновации принимает правительство, а у жителей дома есть 90 дней на согласие или отказ, следует из закона. Там же определено, что за освобожденные квартиры будут давать деньги в размере кадастровой стоимости жилья или предоставлять другую. При этом так можно попасть под реновацию в Московском районе, а уехать в новую квартиру далеко за КАД.

Первое рассмотрение проекта закона в ЗакСе прошло 23 июня, а уже меньше чем через неделю, 29 июня, на двух заседаниях в один день его приняли окончательно. Поправок к нему подали много, но одобрили только предложения от "Единой России", за небольшим исключением. Самые спорные моменты остались прежними.

На следующий же день, 30 июня, Беглов документ подписал. На тот момент губернатор никаких заявлений о законе не делал, хотя недовольство среди петербуржцев уже начало расти.

Волна негатива увеличивалась: люди встречались во дворах, собирали подписи против документа, начали организовывать свои общественные штабы. Беглов молчал. Успокаивали петербуржцев чиновники и провластные депутаты. В конце концов в ЗакСе предложили сделать общественный штаб при парламенте для обсуждения проблемы. Выборы его членов должны завершиться 15 сентября. Это недовольных тоже не сильно успокоило, некоторые противники реновации даже не стали подавать заявки в штаб.

Беглов заговорил о КРТ 25 августа. В эфире телеканала "78" в прайм-тайм у него с ведущим Игорем Максименко состоялся следующий диалог:

- Закон только предложен для рассмотрения. Он еще не принят, но он уже вызвал такой скандал, что обойти его стороной никак невозможно. Скажите, пожалуйста, вы как руководитель нашего города, что граждане получат в результате реновации и чего им бояться не надо? - спросил Максименко.

- Прежде всего я хочу сказать, что закон обсуждается, и для этого проект и опубликован, чтобы его обсудить с горожанами, чтобы они высказали свои какие-то предложения, свои какие-то опасения, чтобы эти предложения были учтены, вынесены на общественное обсуждение, а потом он должен быть принят, - ответил Беглов.

Напомним, именно он - губернатор Александр Беглов - подписал закон о реновации 30 июня. Почему глава города вдруг решил, что документ еще только обсуждается, нигде не пояснили. В Смольном ошибку заметили оперативно, и в тот же вечер фраза про не принятый закон исчезла из официальных сообщений, но в записи эфира телеканала все осталось прежним.

За ночь позиция Беглова резко изменилась. От риторики об обсуждаемом еще не принятом документе он перешел к теме изменения законодательства, но не петербургского, а федерального. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" губернатор сообщил, что поручил своим коллегам проработать с депутатским корпусом проект корректировки федерального законодательства о комплексном развитии территорий.

"Нужно четко прописать, кто будет инициировать голосование, как оно будет проводиться, чтобы оно было понятным и защищённым. Это приведёт к прозрачности всего процесса от начала до конца", - написал Беглов.

Но и это не успокоило жителей хрущевок. Продолжали проходить обсуждения, а депутаты ЗакСа и муниципалитетов внесли свои проекты законов о редактировании или отмене документа о КРТ.

И вот Беглов решил, судя по всему, бить один закон другим проектом закона. Он объявил 13 сентября, что внес в ЗакС документ о приостановлении действия отдельных положений закона о реновации.

"Все это время с Центром управления регионом анализировали обратную связь, которую получали от жителей. Мы должны надежно защитить законные права и интересы петербуржцев. Поэтому приостановим КРТ жилой застройки до 2024 года", - написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Приостановить губернатор хочет положения о порядке определения границ КРТ, реализации решения о реновации и о предельном сроке общих собраний жильцов, уточнили в пресс-службе городской администрации. На момент публикации материала новый законопроект не появился в базе Законодательного собрания.

Противники закона о реновации предложение Беглова восприняли сдержанно. Они намерены продолжать добиваться отмены закона.

Глава МО № 72 Павел Швец:

- Конечно, в первую очередь, это заслуга гражданского общества. Сейчас почти не осталось инструментов как-то выражать свою позицию: мы не можем выходить на митинги, даже на одиночные пикеты. И даже в этих условиях, когда у нас фактически был только интернет и можно было только подписывать электронные петиции, подавать иски, жители смогли организовать кампанию, которая повлияла на это. Это заслуга жителей, спасибо им большое.

С другой стороны, это такая пыль в глаза. По сути, это ничего не меняет. Первый проект решения о реновации раньше 2024 года все равно бы не появился. Как сказал [вице-губернатор Николай] Линченко, только следующей весной инициируют изменение Правил землепользования и застройки, а значит, его подпишут ближе к осени. Потом целый год они будут подписывать различные подзаконные акты. Поэтому решение о первом экспериментальном районе по КРТ так или иначе вышло бы из недр правительства не раньше 2024 года.

Здесь задача просто снизить градус возмущения жителей. Частично, наверно, они эту задачу решили.

<...>

Для нас, тех людей, которые выступают против этого закона, абсолютно ничего не меняется. Фактически людей сейчас "подвесили" еще на год, потому что закон не отменен, никакие самые скандальные положения не отменены. Есть какие-то слова, что что-то нам надо пересмотреть. <...> Наша позиция остается прежней: закон надо отменять.

Адвокат и противница действующей редакции закона о реновации Ирина Баханович в своем Telegram-канале:

"Почему нельзя воспринимать эту новость однозначно и только со знаком плюс?

1) Отсутствие доверия. До этого нам говорили, что закон "рамочный" и будет дополняться различными актами;

2) Отсутствие текста самого проекта и пояснительной записки. Нет понимания, с какой именно целью нужна эта приостановка и только лишь некоторых положений;

3) Отсутствие плана мероприятий дальнейших действий.

Что мы должны делать сейчас? Ни в коем случае не расслабляться, акцентировать внимание на поправках в ФЗ, выразить чёткую и внятную позицию относительно того, каким должен быть закон о КРТ.

К сожалению, та малая часть доверия к госорганам была сильно подорвана. И на слово никто верить уже не будет".

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов:

- Это ожидаемый шаг. Шаг, вызванный непреодолимыми противоречиями с федеральным законодательством. Шаг, с моей точки зрения, абсолютно лукавый. Потому что у нас, к сожалению, уже есть примеры, когда даны публично, под телекамеры обещания петербуржцам, которые остались не выполнены. Например, обещание сделать сад вместо судебного квартала.

Конечно, в данном случае это вынужденная мера. Но абсолютно неприемлемая. Завтра будет заседание муниципального совета "Гражданка", где я буду ставить вопрос о принятии решения о законодательной инициативе по отмене закона о КРТ. Надеюсь, депутаты меня поддержат. Я знаю, что завтра жители собираются прийти к нам на заседание и принести еще один документ, который предлагает вполне обоснованный и вполне законный путь, как можно создать закон о гарантиях жилищных прав граждан при проведении реконструкции и реновации.

София Саттарова