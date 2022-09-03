"Давайте без бэ": КПРФ провела "реновационный" круглый стол

Депутаты ЗакСа от КПРФ встретились с петербуржцами, чтобы обсудить проблему реновации. Два из трех парламентария заявили, что закон о КРТ отменить уже не удастся и нужно готовиться к собраниям собственников. Борис Зверев даже призвал прекращать митинговать и напомнил об Общественном штабе при ЗакСе. Аудиторию это возмутило.

Круглый стол по теме комплексного развития территорий, организованный 3 сентября КПРФ, провели в формате встречи депутатов ЗакСа с избирателями. Горком забился под завязку. Противники реновации, партийный актив и представители градозащитных инициатив заняли в зале примерно 80 мест. Кто-то пустил по рядам листки с воззванием к правительству России и городским депутатам. Губернатора Александра Беглова в этом тексте обвиняли в личной заинтересованности в реновации.

"Мы гордимся, что жители города-побратима Мариуполь возвращаются в свои отстроенные дома, но вот нас самих выгоняют из наших домов как недочеловеков", - написали авторы обращения.

Под воззванием еще продолжали ставить подписи, когда собравшихся поприветствовал руководитель КПРФ в Петербурге Роман Кононенко. Он напомнил, что закон о КРТ приняли всего за неделю, что коммунисты голосовали против и даже подготовили поправки, которые "Единая Россия" не поддержала. Кононенко объявил, что фракция своей борьбы не оставит и как минимум предпримет новую попытку внести изменения в уже вступивший в силу закон.

Его коллега Дмитрий Дмитриев принятие этого документа назвал "специальной жилищной операцией". Он заявил, что только КПРФ в ЗакСе по-настоящему отстаивает чаяния народа и для подкрепления собственных слов продиктовал номер своего телефона. Депутат пообещал реагировать на звонки и вместе со своей командой приезжать во дворы, чтобы помогать проводить собрания собственников. В будущем, после утверждения программы реновации, на таких собраниях можно будет принять решение о неучастии в программе КРТ. Однако жители "хрущевок" опасаются, что результаты голосований будут пытаться фальсифицировать. Помочь в борьбе с такими фальсификациям Дмитриев пообещал в первую очередь.

- Я скажу свое мнение, но думаю, что не буду далек от истины, - рассуждал он. - Закон нам отменить не удастся. Это та реальность, в которой нам нужно жить. Но он дает нам те права и те возможности, которые определят то будущее, в котором мы будем двигаться. При условии совместных действий, хороших коммуникаций мы сможем собрать одну треть собственников домов, которые при желании смогут отказаться от участия в этой программе.

Выступление депутата вызвало в зале легкое недоумение. "Мы вас поддерживаем. Мы очень рады, что не удастся. Мы здесь собрались для того, чтобы не удалось", - ерничал кто-то из одного угла зала. "Нам вообще зачем такой депутат?" - спросили из другого.

Следом микрофон взял депутат Борис Зверев и недоумение аудитории превратилось в полноценное возмущение.

- Добрый день, уважаемые товарищи и граждане великого города, - поприветствовал всех Зверев. - Вопрос, конечно, не простой. Отменить нам это не удастся, но работать нужно так, чтобы внести те изменения, которые нужно.

Самый возрастной депутат ЗакСа упрекнул жителей "хрущевок" в том, что многие из них упустили момент, когда надо было начинать активные действия. По его мнению, уже сейчас необходимо проводить собрания собственников и принимать на них решения. После этого Зверев, "как инженер" стал рассуждать о том, что износ очень многих "хрущевок" сильно велик. Когда депутат подошел к вопросу устройства панельных домов, у него сел микрофон.

- Боженька против, - сказал с досадой Зверев.

Слушатели, воспользовавшись моментом, стали кричать ему, чтобы он говорил по существу, а не "про гайки и болты". "Мы состояние своих домов знаем", - заверили жители.

- Вы состояние домов знаете? - продолжил Зверев уже в новый микрофон. - А скажите пожалуйста, вас один раз в КРТ включат, а потом уже через 10 лет снова. Доживет ваш дом до этого?

В зале снова поднялся шум. Депутат подливал масла в огонь - он принялся рассказывать про Общественный штаб по вопросам реновации, который создали при ЗакСе те же люди, что приняли закон о КРТ.

- Сейчас задача - не митинги собирать. Митингами не делаются дела, дела делаются делами, - придумал скороговорку Зверев.

Эта фраза особенно задела низовых активистов, которых в зале собралось немало. Кто-то даже крикнул: "Это провокация".

После депутатов на протяжении примерно двух часов выступали рядовые партийцы и представители различных социальных инициатив. Слово предоставили борцам с уплотнительной застройкой, защитникам Пулковской обсерватории и здания ВНИИБ, противникам нового намыва на Васильевском острове. Всех их тоже пригласили на круглый стол, решив не ограничиваться только проблемой реновации.

Многие считали свои долгом заявить, что от коллективных действий отказываться нельзя и что добиваться отмены закона можно и нужно. Аплодисменты сорвала противница КРТ Наталия Годес. Она пыталась зарядить депутатов КПРФ на борьбу цитатой Владимира Ленина:

- Хочу обратиться к нашим коммунистам. Вы единственная партия, которая является носителем противоположной вот этому буржуазному, капиталистическому строю идеологии. Так вы, пожалуйста, вспомните, что вы ум, честь и совесть нашей эпохи.

После выступлений перешли к вопросам из зала. Микрофон оказывался порой в руках людей, которые пытались донести до собравшихся что-то совершенно свое.

Собственно вопросы касались в первую очередь плана дальнейших действий фракции КПРФ. Собравшиеся пытались услышать заветные слова о том, что представители компартии будут добиваться отмены закона о КРТ.

- Конечно, мы будем предпринимать все необходимые действия, чтобы: а) отменить, б) нивелировать все острые углы… - заверил всех Дмитриев.

- Давайте без бэ, - перебили его из зала.

О том, что фракция не оставит таких попыток, заверил и Кононенко. Однако он просил не забывать о соотношении сил в ЗакСе, где оппозиционные силы, даже в случае своего объединения останутся в меньшинстве. В самом конце мероприятия одна из присутствующих девушек рассказала депутатам, что вместе со своими соседями собрала порядка 3,5 тысячи подписей против реновацией. Что еще можно предпринять и как вообще можно оказать воздействие на "Единую Россию", спросила она. За подписи ее поблагодарили, а вот про единороссов вопрос оказался непростым.

- Единственный рычаг, чтобы на них воздействовать - это пытаться человеческие струны задеть, - предположил Кононенко.

Сергей Еремеев