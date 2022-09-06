Почему противники реновации не верят в Общественный штаб при ЗакСе

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Противников нового закона о реновации в Петербурге активно звали в Общественный штаб по вопросам КРТ. Его создает городской парламент, который и одобрил этот закон. Далеко не все активисты приняли приглашение. ЗАКС.Ру пообщался с отказавшимися заявиться в штаб, и теми, кто стал кандидатом, но к инициативе нового совещательного органа при ЗакСе относится скептически.

Путем голосования, которое продлится на сайте Заксобрания до 15 сентября, выберут только часть Общественного штаба по вопросам реновации. Без конкурса в него войдут чиновники, депутаты, представители лояльной властям Общественной палаты Петербурга, разного рода эксперты и знаменитости. Пока известно только об одном "селебрити", которому уже дали зеленый свет - это боксер-единоросс Николай Валуев.

Без голосования в состав штаба обещали включить и лидеров общественного мнения, в том числе тех, кто уже уделяет внимание проблеме реновации. Конкурсная основа подразумевается для рядовых жителей "хрущевок", тех, кто объединял соседей, создавал локальные чаты, собирал подписи за отмену нового закона, но до статуса лидера в понимании Мариинского дворца не дотянул.

О решивших принять участие в голосовании ЗАКС.Ру рассказывал подробно. Однако немало заметных противников идеи комплексного развитии территорий (КРТ) в списках претендентов не оказалось. Нет там, например, никого из группы граждан, которые подали в суд на губернатора Александра Беглова и Заксобрание с требованием отменить закон о КРТ. Одна из соистцов Ольга Лихацкая, во время круглого стола КПРФ по вопросу реновации, публично заявила, что выступает против штаба. От более подробных комментариев ЗАКС.Ру Лихацкая отказалась, сказав, что не видит смысла общаться со СМИ.

Зато подробно свою позицию объяснила жительница Финляндского округа Анастасия Комарова. Она была одним из инициаторов обращений к детскому омбудсмену Петербурга от лица проживающих в "хрущевках" родителей детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В обращении говорится, что семьи не желают переезжать в новостройки из районов с уже сложившейся социальной инфраструктурой и коррекционными школами поблизости. Многие специально покупали жилье рядом со специализированными учебными заведениями.

Комарова рассказала ЗАКС.Ру, что не видит смысла в общественном штабе. Создают его, считает активистка, чтобы выиграть время и успокоить народ, все лето протестовавший против закона о КРТ.

- Кто организует этот штаб? Господин Бельский, который тремя руками был за закон, - отвечает сама себе Комарова. - Кто туда входит? Представители Общественной палаты, депутаты, которые голосовали за этот закон. Муниципальные депутаты, выступавшие против, и активисты будут попадать через голосование. Голоса будут размазаны. Если в районе 3-4 активиста, то как голосовать? Каждый будет выбирать того, кого знает лично. И вообще, я считаю, что это очередная говорильня, чтобы успокоить народ, утихомирить. Поправки вносились и так, без этой прослойки. Вносились еще на этапе принятия закона. Их тогда отклонили. А штаб - это лишняя трата времени. Не штабами нужно заниматься. Они прекрасно же понимают, в чем недовольство жителей. У всех запросы одни и те же: либо не трогайте наш район, либо переселяйте нас в черте нашего района. Что еще можно придумать? О чем еще можно информировать?

Не стала отправлять заявку и оппозиционный депутат МО "Правобережный" Марина Горчакова. Своим соседям по кварталу она помогает информационно и юридически - решает вопросы по предстоящим собраниям собственников жилья. Спикер Законодательного собрания Александр Бельский во время встречи с жителями Невского района лично предлагал Горчаковой выдвинуться в штаб. Мундеп объяснила ЗАКС.Ру, что не стала этого делать по личным причинам, хотя и на новый орган больших надежд не возлагает.

- Не жду от штаба Бельского какой-то реальной работы и решений, которые дальше станут подзаконными актами и защитят жителей и их недвижимость. Скорее этот штаб для имитации заботы. Я задавала Бельскому вопрос о том, что по всем признакам закон принят в интересах застройщиков, так как в городе элементарно закончилась земля. Его ответ был: "Нет, этот закон принят в приведение в соответствие с федеральным". Моё мнение: жители пятиэтажек не дадут проводить КРТ под своими домами, - полагает Горчакова.

Нет среди участников голосования Галины Кукарцевой, члена КПРФ и депутата МО "Новоизмайловское", одно из заседаний местного совета которого летом было фактически сорвано противниками реновации. Коммунистка призналась, что просто не успела подать документы для участия. Однако доверия к штабу в обществе пока и так немного, делится своими наблюдениями мундеп. По ее словам, активные жители Московского района предпочитают идти в суд или собирать подписи под обращениями во всевозможные инстанции, а не садиться за один стол с депутатами ЗакСа.

- Эти люди себя уже проявили, проголосовав за [закон о КРТ] и не вынеся это на всенародное обсуждение, - напомнила Кукарцева.

Ее коллега по муниципальному совету МО "Новоизмайловское" Александр Сосновских ("Яблоко") для участия в голосовании заявился. То, что штаб создают люди, ранее принявшие закон о КРТ и отклонившие смягчающие поправки к нему, мундепа смущает, но он надеется на лучшее.

- Это платформа для обсуждения, надо принимать участие, - рассуждает Сосновских. - На этой платформе можно высказать свое мнение. Может быть, какие-то позиции сможем найти общие. Может быть, получится убедить их, что поправки, которые вносили другие депутаты, тоже необходимы. Надеюсь, что внесение поправок станет реальным результатом этого штаба, что будет зафиксировано, что жителям в случае сноса их дома предоставят жилье в их муниципальном образовании, и что если и будут сносить дома, то только в случае высокой степени износа - более 70%.

Не столь оптимистичен депутат-самовыдвиженец МО "Малая Охта" Павел Журавлев, летом активно участвовавший в народных сходах соседей, а в начале сентября попытавшийся инициировать законопроект об отмене закона о КРТ. В голосовании мундеп участвует и в штаб попасть надеется. Но сам относится к этой затее скептически.

- Я решил проверить свое предположение о том, что работа штаба будет неэффективной, - рассказал Журавлев. - Странно критиковать и не попробовать. Поэтому пришлось подать заявку. Пока всё это выглядит, как какой-то цирк. Если это будет смешной орган с Валуевым, Милоновым и кем-то еще таким же, то, наверное, будет бесполезно, это будет орган, чтобы сказать: "Мы всех слушаем". Вопрос только в том, сколько там будет активистов. Пока это всё непонятно. Но раз они хотят в эту игру сыграть, давайте сыграем.

Время начала работы общественного штаба пока неизвестно. Но это точно произойдет после возобновления заседаний городского парламента. Не исключено, что тема реновации будет поднята уже на старте осенней сессии ЗакСа. Свои поправки к закону внесли "Яблоко" и лидер фракции ЛДПР Павел Иткин, обещали это сделать и в КПРФ. Кроме того, на муниципальном уровне идет обсуждение инициативы о полной отмене принятого в июне закона.

Сергей Еремеев