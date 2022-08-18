Депутат Иткин предложил смягчить закон о петербургской реновации

Лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Петербурга Павел Иткин подготовил инициативу, которая вносит уточнения в принятый ранее рамочный закон о комплексном развитии территорий (КРТ) в Петербурге. Гражданину, участвующему в программе реновации, предлагается предоставлять жилье только в границах того же муниципалитета, в котором расположен подлежащий сносу дом.

Кроме того, согласно инициативе депутата, жилая площадь нового помещения должна быть не меньше, чем у освобождаемого.

- Широта возможностей, которая дана федеральным законодательством, не достаточно использована у нас в городе. Конечно, это внесло серьезную напряженность. Это напрямую и меня касается. Я вырос в такой квартире, у меня родители сейчас там живут, - сообщил ЗАКС.Ру Иткин.

ЛДПР уже не в первый раз озвучивает эти предложения. Фракция вносила их в виде поправок ко второму чтению законопроекта о КРТ. Однако предложения были отклонены. Иткин полагает, что ввиду общественного резонанса, который вызвал принятый закон, к ним можно вернуться вновь.

Ранее свой законопроект на тему реновации в ЗакС внесла фракция "Яблоко". Ее представители предложили еще больше ограничений. В частности, включать в программу КРТ только дома с износом основных конструктивных элементов свыше 70%. Также инициатива предусматривает, что новые квартиры должны соответствовать освобождаемой площади не только по жилой площади, но и по количеству комнат.

Законопроект "яблочников" уже раскритиковал спикер ЗакСа Александр Бельский. По его словам, слишком жесткие условия программы реновации могут быть не интересны потенциальным инвесторам.