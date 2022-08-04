"Яблоко" внесло в Заксобрание проект о защите прав граждан при реновации

Фракция партии "Яблоко" внесла на рассмотрение петербургского Заксобрания проект городского закона о защите прав граждан при проведении реновации, рассказал 4 августа депутат Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

Авторы проекта предлагают гарантировать соблюдение прав собственников и нанимателей жилья, попавшего под программу комплексного развития территорий. По их мнению, выделяемые гражданам квартиры должны быть не хуже старых и должны соответствовать им по количеству комнат и жилой площади, при этом общая площадь должна превышать ту, что была в хрущевках.

Кроме того, депутаты от "Яблока" настаивают на том, чтобы переселение в новое жилье при проведении программы происходило исключительно в границах того же муниципального образования. Предоставление жилья в другом округе должно происходить только с согласия собственника или нанимателя, считают они.

Наконец, законопроект предполагает, что основанием для включения в программу реновации может стать, помимо периода постройки и типового проекта, также "физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома <...> превышает 70 %".

Ранее спикер Заксобрания Александр Бельский анонсировал проведение до конца года собраний по поводу программы реновации во всех районах Петербурга. Закон о комплексном развитии территорий был принят ЗакСом на внеочередном заседании в конце июня, он предполагает возможность сноса панельных хрущевок 1957-1970 годов постройки с расселением их жильцов.