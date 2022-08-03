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Новости 16:13

Бельский собрался провести собрания по теме реновации во всех районах Петербурга

фото ЗакС политика Бельский собрался провести собрания по теме реновации во всех районах Петербурга

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский анонсировал 3 августа проведение собраний во всех районах города с участием представителей общественного штаба по вопросам реновации. Согласно заявлению, выложенному в его Telegram-канале, мероприятия должны состояться до конца 2022 года.

"Мы должны до конца года объехать все районы нашего города, представители нашего штаба, и провести со всеми собрания", — заявил Бельский. При этом он выразил надежду, что городская и районные администрации предоставят помещения под встречи с гражданами.

Члены штаба, по словам Бельского, должны будут выяснить проблемы жителей различных районов, поскольку "каждая территория отдельная, она имеет свою какую-то специфику".

"И я думаю, что эту работу придется делать и дальше, не то, что мы до конца года объедем, соберем проблемы и будем знать, как их решать, — продолжил председатель ЗакСа. — В принципе работа общественного штаба должна подразумевать, что это будет работа вдолгую, до реализации самой всей программы, <...> потому что на каждом этапе могут возникать те или иные вопросы или какие-то проблемы, чтобы мы не попадали в сложные ситуации". Речь свою спикер завершил, выразив мнение о важности общественного контроля.

Ранее о своем вхождении в общественный штаб сообщил глава МО № 72 Павел Швец. До этого депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов выступил с инициативой об отмене городского закона о комплексном развитии территорий.


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