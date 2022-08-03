Бельский собрался провести собрания по теме реновации во всех районах Петербурга

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский анонсировал 3 августа проведение собраний во всех районах города с участием представителей общественного штаба по вопросам реновации. Согласно заявлению, выложенному в его Telegram-канале, мероприятия должны состояться до конца 2022 года.

"Мы должны до конца года объехать все районы нашего города, представители нашего штаба, и провести со всеми собрания", — заявил Бельский. При этом он выразил надежду, что городская и районные администрации предоставят помещения под встречи с гражданами.

Члены штаба, по словам Бельского, должны будут выяснить проблемы жителей различных районов, поскольку "каждая территория отдельная, она имеет свою какую-то специфику".

"И я думаю, что эту работу придется делать и дальше, не то, что мы до конца года объедем, соберем проблемы и будем знать, как их решать, — продолжил председатель ЗакСа. — В принципе работа общественного штаба должна подразумевать, что это будет работа вдолгую, до реализации самой всей программы, <...> потому что на каждом этапе могут возникать те или иные вопросы или какие-то проблемы, чтобы мы не попадали в сложные ситуации". Речь свою спикер завершил, выразив мнение о важности общественного контроля.

Ранее о своем вхождении в общественный штаб сообщил глава МО № 72 Павел Швец. До этого депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов выступил с инициативой об отмене городского закона о комплексном развитии территорий.