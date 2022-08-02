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Муниципал 16:50

Мундеп предложил внести в ЗакС Петербурга законопроект об отмене реновации

фото ЗакС политика Мундеп предложил внести в ЗакС Петербурга законопроект об отмене реновации

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов направил в аппарат местного совета проект решения о внесении в Законодательное собрание Петербурга инициативу об отмене закона о комплексном развитии территорий. 

Сафонов в разговоре с ЗАКС.Ру сказал, что никакие поправки и подзаконные акты не смогут существенно улучшить закон о реновации, принятый депутатами парламента. 

- Получается, если ты живешь в хрущевке, панельке в своей квартире и не стоишь на очереди на улучшение жилищных условий, то фактически твою семью делают бомжами. Ты даже "мяу" сказать не сможешь. Вообще не участвуешь в процессе. Невозможно с этим бороться. Надо срочно отменять, - заявил Сафонов. 

Напомним, депутаты Заксобрания в конце парламентского года поддержали законопроект о комплексном развитии территорий, который подразумевает снос домов типовой застройки - панельные хрущевки 1957-1970 годов. Жители домов, которые могут попасть под программу, оказались недовольны таким решением и выступили с критикой закона. В разных районах города регулярно проходят встречи жильцов, на которых собирают подписи против реновации. Накануне на одном из таких собраний задержали экс-кандидата в депутаты МО "Дачное"

Константин Леньков, фото - Михаил Масленников


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