Мундеп предложил внести в ЗакС Петербурга законопроект об отмене реновации

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов направил в аппарат местного совета проект решения о внесении в Законодательное собрание Петербурга инициативу об отмене закона о комплексном развитии территорий.

Сафонов в разговоре с ЗАКС.Ру сказал, что никакие поправки и подзаконные акты не смогут существенно улучшить закон о реновации, принятый депутатами парламента.

- Получается, если ты живешь в хрущевке, панельке в своей квартире и не стоишь на очереди на улучшение жилищных условий, то фактически твою семью делают бомжами. Ты даже "мяу" сказать не сможешь. Вообще не участвуешь в процессе. Невозможно с этим бороться. Надо срочно отменять, - заявил Сафонов.

Напомним, депутаты Заксобрания в конце парламентского года поддержали законопроект о комплексном развитии территорий, который подразумевает снос домов типовой застройки - панельные хрущевки 1957-1970 годов. Жители домов, которые могут попасть под программу, оказались недовольны таким решением и выступили с критикой закона. В разных районах города регулярно проходят встречи жильцов, на которых собирают подписи против реновации. Накануне на одном из таких собраний задержали экс-кандидата в депутаты МО "Дачное".

Константин Леньков, фото - Михаил Масленников