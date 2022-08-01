ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 1 августа, 19:35

Экс-кандидата в совет МО "Дачное" задержали за сбор подписей против реновации

фото ЗакС политика Экс-кандидата в совет МО "Дачное" задержали за сбор подписей против реновации

В Кировском районе Петербурга 1 августа силовики задержали бывшего кандидата в местный совет МО "Дачное" Никиту Кузьмина. Он вместе с жителями района проводил сбор подписей против закона о комплексном развитии территорий (КРТ).

Задержание произошло у станции метро "Проспект Ветеранов". Кузьмин в это время собирал подписи под обращением к депутатам Государственной думы и президенту Владимиру Путину. Активист сообщил ЗАКС.Ру, что полицейские решили его задержать якобы из-за отказа показать паспорт. Его собираются доставить в 8-й отдел полиции. 

Накануне территориальная избирательная комиссия отказала Кузьмину в регистрации в качестве кандидата на дополнительные выборы в местный совет МО "Дачное". 

Напомним, закон о комплексном развитии территорий подразумевает снос ряда  "хрущевок". Петербуржцы жалуются, что в документе не прописаны нормы, по которым будет определяться район города, в который их могут переселить. Во многих районах Петербурга практически ежедневно проходят народные собрания против реновации. На таких встречах часто дежурят сотрудники полиции. Одна из последних акций прошла в Нарвской заставе

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама