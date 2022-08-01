Экс-кандидата в совет МО "Дачное" задержали за сбор подписей против реновации

В Кировском районе Петербурга 1 августа силовики задержали бывшего кандидата в местный совет МО "Дачное" Никиту Кузьмина. Он вместе с жителями района проводил сбор подписей против закона о комплексном развитии территорий (КРТ).

Задержание произошло у станции метро "Проспект Ветеранов". Кузьмин в это время собирал подписи под обращением к депутатам Государственной думы и президенту Владимиру Путину. Активист сообщил ЗАКС.Ру, что полицейские решили его задержать якобы из-за отказа показать паспорт. Его собираются доставить в 8-й отдел полиции.

Накануне территориальная избирательная комиссия отказала Кузьмину в регистрации в качестве кандидата на дополнительные выборы в местный совет МО "Дачное".

Напомним, закон о комплексном развитии территорий подразумевает снос ряда "хрущевок". Петербуржцы жалуются, что в документе не прописаны нормы, по которым будет определяться район города, в который их могут переселить. Во многих районах Петербурга практически ежедневно проходят народные собрания против реновации. На таких встречах часто дежурят сотрудники полиции. Одна из последних акций прошла в Нарвской заставе.

Константин Леньков