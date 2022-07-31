Члену "Общества.Будущее" Федосееву отказали в регистрации на муниципальные довыборы

Территориальная избирательная комиссия № 7 на заседании 31 июля приняла решение отказать в регистрации руководителю петербургского отделения движения "Общество.Будущее" Савве Федосееву, который шёл на выборы в МО "Дачное" в качестве самовыдвиженца, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ТИК № 7 с правом решающего голоса Виталий Чертов на заседании рассказал, что все подписи Федосеева были признаны недействительными, поскольку самовыдвиженец заплатил за подписные листы наличными. По мнению комиссии, все должно быть оплачено в безналичной форме.

В прошлом году этот же ТИК отказал Федосееву в регистрации на выборах депутатов Законодательного собрания седьмого созыва. Тогда причиной стали недостоверные, по утверждениям комиссии, подписи за выдвижения.

Ещё на этом заседании отказали в регистрации Ивану Злобину, который в прошлом году пытался избраться в совет МО "Автово". У него оказались не заверены подписные листы. Также не смог стать зарегистрированным кандидатом Никита Кузьмин. Как установила комиссия, Кузьмин представил ТИК подписи, полученные за два дня до того, как он оплатил их изготовление. Кроме того, он не указал дату рождения на подписном листе. Из-за этого все его подписи признали недействительными.

С Кузьминым к зданию администрации Кировского района, где находится ТИК, пришли его сторонники, но их не пустили сотрудники полиции.

Статус зарегистрированных кандидатов в этот день получили представители "Справедливой России – За правду", "Единой России", ЛДПР, а также самовыдвиженцы Андрей Бондарев, Александр Николаев, Константин Учаев и Антон Викторов. По состоянию на 31 июля на довыборы в МО "Дачное", где вакантны два мандата, зарегистрированы 12 кандидатов.

Напомним, дополнительные выборы пройдут в Петербурге 11 сентября. Всего планируется избрать 38 мундепов в 17 муниципалитетах.

Константин Леньков