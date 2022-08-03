Мундеп Швец вошел в общественный штаб по вопросам реновации

Глава муниципального образования № 72 Павел Швец рассказал 3 августа в своем Telegram-канале о полученном приглашении вступить в общественный штаб по вопросам комплексного развития территорий. По словам муниципального депутата, он ответил утвердительно.

"Меня пригласили войти в общественный штаб по вопросам комплексного развития территорий (реновация 2.0). Конечно, согласился", — написал Швец.

Муниципал намеревается заняться убеждением городских властей изменить закон о реновации "в сторону граждан", а также "задавать вопросы, которые беспокоят жителей". В ответ он рассчитывает получать оперативные ответы от тех, кто займется реализацией нового закона.

Накануне ЗАКС.Ру писал о том, что в общественный совет по реновации от Фрунзенского района вошли глава общественного совета при местной райадминистрации Всеволод Хмыров и член районного совета ветеранов Делаида Глебовская.