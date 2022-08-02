От Фрунзенского района в общественный штаб по реновации вошли бывшие сотрудники районной администрации

Администрацию Фрунзенского района в общественном штабе по вопросам реновации при Заксобрании будут представлять Всеволод Хмыров и Делаида Глебовская. Об этом районный глава Константин Серов объявил в видеообращении на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Всеволод Хмыров – контр-адмирал, бывший командир дивизии подводных лодок Северного флота. В 1998 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. В 2003-2009 годах Хмыров был главой Фрунзенского района. Позже работал в жилищном комитете Смольного. В настоящее время руководит общественным советом при администрации Фрунзенского района.

Делаида Глебовская – член этого совета. В прошлом работала в администрации Фрунзенского района начальником отдела культуры. В октябре 2020 года Серов вручил ей знак отличия "За заслуги перед Санкт‑Петербургом". Глебовская также состоит в районном совете ветеранов.

Глава муниципального образования № 72 и противник реновации Павел Швец считает, что в общественный штаб делегировали уважаемых людей и они должны справиться с поставленной задачей – разъяснять суть принятого закона о комплексном развитии территории.

- Если бы меня туда включили, я бы туда, конечно, вошел, - сказал Швец в разговоре с ЗАКС.Ру. - Но будет немного нелогично, если я, являясь противником этого закона, буду ходить с другими членами штаба и требовать отмены закона. Мы со своей стороны продолжаем свою работу. Мы каждый день выявляем какие-то разночтения в этом законе. Почему-то это делаем мы, задаем понятные вопросы, а власть на диалог не идет. Мне хотелось бы, чтобы был кто-то, кому можно было эти вопросы задать. Ни в районной администрации, ни в ЗакСе депутаты не понимают в этом законе почти ничего. Мы это видим по публичным комментариям, которые даются почти каждый день.

По словам Швеца, в МО № 72 раздумывают над тем, чтобы создать на уровне муниципалитета совещательный орган с участием председателей советов домов. Он сообщил, что из районной администрации по этому поводу никаких установок пока не приходило. Серов при этом объявил в своем видеообращении, что работа ведется и с муниципалами.

"Также моим поручением к данной работе мы привлекаем все муниципальные образования Фрунзенского района. В каждом муниципальном образовании будут созданы и выявлены свои представители общественности, которые будут на месте решать вопрос о дальнейшем комплексном развитии территории, связанной с нахождением пятиэтажек, хрущевок, построенных в 1950-е годы", - сказал глава Фрунзенского района.

Вопросы, связанные с реновацией во Фрунзенском районе, будут курировать заместитель Серова Ольга Сьянова и купчинский депутат ЗакСа Антон Соловьев. При принятии закона о комплексном развитии территорий Соловьев голосовал за. Впоследствии Общероссийский народный фронт, в котором он состоит, озвучил свои претензии к принятому закону.

Напомним, ЗакС принял закон о комплексном развитии территорий в Петербурге прямо перед уходом на летние каникулы. Угроза реновации вывела на улицы жителей хрущевок. Несколько раз в неделю они собираются во дворах различных районов города и подписывают обращения против принятого закона. В Смольном утверждают, что ЗакС принял рамочный документ, чтобы привести региональное законодательство в соответствие федеральному закону о реновации и что пока никаких переселений не планируется. Главы районов, в которых собираются недовольные граждане, в конце июля – начале августа начали пытаться вести разъяснительную работу с населением, а председатель ЗакСа Александр Бельский объявил о создании общественного штаба по вопросам реновации. Ожидается, что штаб сформируют к сентябрю.

Сергей Еремеев, фото: gov.spb.ru