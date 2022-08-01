ОНФ попросил Беглова защитить права петербуржцев при проведении реновации

Общероссийский народный фронт в Петербурге обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой защитить права петербуржцев при выполнении программы комплексного развития территорий, рассказали в пресс-службе ОНФ 1 августа.

По сообщению ОНФ, к ним стали массово обращаться горожане, опасающиеся за свое благополучие при выполнении программы реновации. "Наиболее эмоциональные и животрепещущие обращения приходят от людей, чья жилплощадь находится в ипотеке, так как новое жилье может быть значительно дешевле, исходя из рыночной стоимости. А все из-за того, что жителям не гарантируется право на жилье в своем или ближайшем районе, и существует вероятность переселения на окраины города", — сообщили в организации.

В списке претензий ОНФ к закону о комплексном развитии территорий оказалось отсутствие правил выбора районов для переселения жильцов из старых зданий, отсутствие гарантий прав собственников-ипотечников при получении выкупной стоимости, а также порядок включения в программу не признанных аварийными домов. Общественники предложили включать в программу реновации по умолчанию исключительно аварийные здания, а прочие — с согласия жильцов на общем собрании. Также они предложили закрепить норму о переселении в границах района или муниципалитета, предоставлять аналогичные по характеристикам жилые помещения или заручаться согласием собственника на переезд в отличающуюся от его прежнего жилья квартиру.

"Кроме того, Народный фронт предлагает определять выкупную стоимость жилья исходя из средней стоимости аналогичных по основным характеристикам жилых помещений, расположенных в том же районе или муниципалитете в домах нового строительства, сданных не ранее предыдущего года", — добавили в ОНФ.

Комментируя закон о реновации, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Петербурге Антон Соловьев сослался на пример Москвы. "В столице новое жилье предоставлялось в том же районе, в котором проживает человек, — поведал он. — Люди получали равнозначные квартиры в новых домах с одинаковым числом комнат. <...> Кроме того, москвичам предоставлялся выбор способа голосования за участие дома в реновации: они могли проголосовать в МФЦ, на информационном портале либо провести собрание собственников жилья". Другой сопредседатель петербургского штаба ОНФ Андрей Рябоконь рассказал о том, что сейчас в Петербурге готовятся подзаконные акты и "поэтому сейчас самое время для включения в них конкретных гарантий для жителей". Помимо деятельности в ОНФ Соловьев и Рябоконь заседают в петербургском Заксобрании от партии "Единая Россия", при голосовании по закону о реновации оба поддержали документ.

Закон о реновации был принят петербургским ЗакСом 29 июня на внеочередном заседании. Документ вызвал тревогу со стороны петербуржцев, которые принялись собирать подписи против исполнения городского закона. На народных сходах стали появляться полицейские и некие люди, снимающие происходящее на видео. Сегодня депутат Борис Вишневский поинтересовался у главы регионального управления МВД Романа Плугина, не привлекались ли для наблюдения за горожанами сотрудники Центра "Э".