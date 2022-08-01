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Вишневский обратился к Плугину с просьбой не мешать кампании против реновации и не подключать к этому "эшников"

фото ЗакС политика Вишневский обратился к Плугину с просьбой не мешать кампании против реновации и не подключать к этому "эшников"

Петербургский парламентарий Борис Вишневский направил обращение на имя главы регионального управления МВД Романа Плугина с просьбой не препятствовать народной кампании против реновации.

Кроме того, он поинтересовался, не привлекали ли к наблюдениям за данным процессом сотрудников Центра "Э", так как активисты, участвовавшие в сборах подписей, сообщали о неких гражданах в масках, которые вели видеосъёмку событий.

В обращении Вишневский ссылается на положение действующего законодательства, согласно которому не допускается проведение оперативно-розыскной деятельности для достижения целей и решения задач, не предусмотренным соответствующим федеральным законом.

"Допускаю, что проводимое гражданами с закрытыми лицами нарочитое наблюдение и видеосъёмка процесса сбора подписей может иметь целью устрашение жителей районов КТР (комплексного развития территории) и убеждения их отказаться от защиты своих имущественных прав", - пишет депутат.

Напомним, на минувших выходных на народных сход против закона о реновации собрались жители Нарвской заставы.

Ранее в Заксобрании Петербурга анонсировали создание Общественного штаба по вопросам КТР.


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