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Новости 12:59

В ЗакСе решили создать Общественный штаб по реновации

фото ЗакС политика В ЗакСе решили создать Общественный штаб по реновации

Спикер петербургского парламента Александр Бельский 28 июля  анонсировал создание Общественного штаба по вопросам реновации. Депутаты планируют заняться сбором мнений жителей города о принятом законе и исключить "спекуляции" на эту тему. 

— Сейчас некоторые "доброжелатели" распространяют ложную информацию. Мы не можем допустить спекуляций вокруг этой темы. Программа реновации должна быть максимально понятной и прозрачной для каждого жителя Петербурга. Общественный контроль, защита прав собственников, изучение проблемных точек — этим будет заниматься новая структура, - приводят слова Бельского в пресс-службе парламента. 

Среди задач коллективного органа, по словам председателя Заксобрания - обеспечить для жителей попавших под реновацию домов "переезд в новое качественное жилье". В состав штаба войдут депутаты, члены Общественной палаты, представители районов Петербурга и активисты. Работать планируют в формате выездных встреч с обеспокоенными жителями. Депутат фракции "Яблоко" Борис Вишневский в своем Telegram-канале уже сообщил, что тоже войдет в этот Общественный штаб.

Напомним, под конец парламентского года депутаты проголосовали за закон о комплексном развитии территорий, которое в народе назвали "реновацией". Документ подразумевает возможность сноса зданий панельной застройки 1957-1970 годов. Петербуржцы жалуются, что в законе не прописаны многие важные вопросы, а также недовольны тем, что их могут переселить в удаленные районы города. 

Накануне в Малой Охте мундепы-единороссы попытались успокоить местных жителей. Они рассказывали, что закон лишь приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным, а паника спровоцирована заинтересованными лицами. 

Константин Леньков


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