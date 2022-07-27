В Малой Охте попытались успокоить противников реновации

Ещё одна встреча местных жителей, посвящённая одной из острых тем этого лета - реновации, 27 июля прошла в Красногвардейском районе Петербурга. Во дворе дома на Рижской улице собралось более ста человек. "Ведущими" вечера были мундепы-единороссы из МО "Малая Охта" Сергей Соболев и врио главы округа Андрей Степанов. Муниципалы пытались призвать местных жителей оставаться сознательными гражданами и не поддаваться панике. Жильцам ближайших домов их аргументы показались неубедительными.

Накануне встречи сообщение от Соболева о предстоящем собрании начали распространять в тематических Telegram-каналах. Он от лица депутата и жителя одного из домов в округе приглашал неравнодушных собраться, чтобы обсудить реновацию. В разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру единоросс заявил, что присутствует на встрече лишь в качестве гостя, а не организатора.

- Сами организовались, - добавил Соболев.

В начале встречи Соболев и Степанов вышли в центр старой детской площадки и начали свой спич. Они рассказали, что принятый депутатами Заксобрания закон о комплексном развитии территорий еще не значит, что все дома из "группы риска" будут снесены. Парламентарии, объясняли муниципалы, просто приводили местное законодательство в соответствие с федеральным. Также они просили местных жителей не поддаваться панике из-за постов в социальных сетях. Соболев заявил, что закон в целом полезный. В некоторых регионах, по его словам, жители старых домов вынуждены пользоваться туалетом на улице. Петербург, отметил мундеп, такие проблемы не касаются. Он не считает, что парламентарии приняли поспешное решение, приняв инициативу губернатора Александра Беглова, но допустил, что в каких-то моментах его следовало бы доработать.

Сергей Соболев (фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру)

- Дому 50 лет всего, что тут ремонтировать? Еще лет 100 простоит. Ерунда какая-то, - сказал один из присутствующих жителей дома, находящегося через дорогу.

Людям, пришедшим на встречу, едва ли удавалось держать себя в руках: они выкрикивали вопросы, которые больше всего их беспокоили. На большинство из них они так и не получили ответов: как будут определяться компенсации за жилье, смогут ли они рассчитывать на жилье в родном районе и так далее. Мундепы спешили их успокоить - еще никаких конкретных списков никто не составлял, ни один дом сейчас не подлежит сносу. Они напоминали жителям, что в законе подробно прописан механизм, как можно избежать реновации.

- Закон приняли, да, но он - общий. Там никаких уточнений, как это будет происходить, нет. Кто-то придумал. Малая Охта никуда не введена. Без решения жителей никаких изменений тут не будет, - заявил Степанов перед жителями. - Вы, пожалуйста, сами слушайте, анализируйте. Мы вам будем помогать. Пожалуйста, не надо слушать некоторых товарищей, которые откуда-то приехали.

Андрей Степанов (фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру)

Похожую позицию на прошлой неделе излагал вице-губернатор Николай Линченко во время видеотрансляции, посвященной реновации. Тогда чиновник предполагал, что протестная волна возникла из-за чьих-то электоральных интересов.

Многие из присутствующих рассказали корреспонденту ЗАКС.Ру, что услышали лишь уход от вопросов, вместо ответов на них. "Из пустого в порожнее", отмечали некоторые. Параллельно с выступлением Степанова (Соболев держался в стороне, но все равно беседовал с жителями) инициативные активисты собирали подписи под обращениями. Слать письма собираются президенту Владимиру Путину, в Следственный комитет и прокуратуру. У главы государства, например, они просили обратиться в Конституционный суд, чтобы проверить решение петербургского Заксобрания, а также вернуть закон о комплексном развитии территорий на доработку.

Сам Соболев говорил местным, что эти письма и обращения, по его мнению, не смогут что-то изменить.

- Все эти разговоры о том, что давайте мы напишем, и нам ответят… Ребята, нам ответят через три месяца. Пока мы будем с вами что-то писать, мы упустим самое важное. Мы упустим наше время, - парировал Соболев.

Он настаивал на том, что местным жителям нужно организованно начать проводить собрания собственников жилья.

На встречу с жителями также пришла глава местной администрации МО "Малая Охта" Александра Маневич. По ее мнению, жители района просто поддались панике, вместо того, чтобы тщательно все обсудить между владельцами недвижимости. Собравшиеся так и не смогли понять, почему они должны доказывать властям, что не хотят покидать свое жилье.

Представители силовых ведомств тоже приняли участие во встрече. Поблизости дежурил экипаж полиции. Правоохранительные органы лишь наблюдали за происходящим, не вмешиваясь в процесс. Еще на детской площадке оказался молодой человек в плотной черной маске на все лицо. Все происходящее он снимал на телефон. Общаться с корреспондентом ЗАКС.Ру он не стал, проигнорировав вопрос о том, в каком из соседних домов он проживает. Ранее петербургские СМИ писали, что на подобных встречах (с недавних пор они проходят почти ежедневно) чаще стали замечать похожих на сотрудников центра по борьбе с экстремизмом людей.









Константин Леньков