Чиновники Смольного рассказали о пользе реновации

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и председатель жилищного комитета Олег Зотов 20 июля отреагировали на общественное недовольство проектом комплексного развития территорий. Чиновники дали интервью Центру управления регионом. Его транслировали на официальной странице Смольного "ВКонтакте".

Линченко заявил, что волну возмущения планами реновации поднимают "в угоду предвыборных пожеланий или иных кампаний по привлечению масс населения". Чиновник попросил граждан не поддаваться на провокации.

По его словам, пока никаких конкретных планов реновации нет. Закон о комплексном развитии территорий носит рамочный характер, а его принятие понадобилось для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

- У нас ближайшие корректировки правил землепользования и застройки — это только середина следующего года. Будут проходить публичные обсуждения на территории каждой районной администрации. Районные администрации будут в курсе всего происходящего, каждый горожанин сможет узнать информацию, - рассказал Линченко.

После этого, по его словам, будут организованы общественные обсуждения проектов реновации конкретных кварталов. При желании собственники и наниматели на собрании жильцом могут двумя третями голосов принять решение об отказе участвовать в проекте, заметили представители Смольного.

Глава Жилкома Зотов пообещал, что затраты на переезд и поднаем жилья будут включаться в сумму возмещения жилого помещения. Он подчеркнул, что суммы возмещений начислят исходя из рыночной стоимости сносимых площадей.

Вместо финансовой компенсации от города можно получить новую квартиру. Зотов заметил, что наниматель жилья у государства при переезде при этом сможет оформить новую квартиру в собственность, минуя процедуру приватизации.

- Это одна из фишечек, которая облегчает жизнь рядового гражданина и исключает необходимость лишних походов в государственные учреждения, - добавил Зотов.

Несколько дней в петербургских дворах собираются сотни жителей хрущевок, недовольных принятым законом о комплексном развитии территорий. Его внес губернатор Александр Беглов, а ЗакС принял прямо перед уходом на каникулы.

Закон позволяет властям переселять собственников и нанимателей домов, подлежащих сносу, в другие районы. Кроме того, под снос могут попасть не только аварийные, но любые типовые панельные хрущевки. Жители возмущены тем, что в законе не прописаны и другие особенности реновации. В частности о том, что возмещение будет начисляться именно по рыночной, а не кадастровой стоимости, пока известно только со слов чиновников.