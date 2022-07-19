За два часа в МО "Гражданка" собрали около 500 подписей против реновации

В муниципалитете "Гражданка" на севере Петербурга 19 июля местные жители собирали подписи под письмом к Владимиру Путину с просьбой не допустить исполнения городского закона о комплексном развитии территорий, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Волонтёры дежурили на детской площадке одного из дворов сначала с 13-00 до 14-00, затем с 18-00 до 19-00. За эти два часа удалось собрать около 500 подписей, рассказала член инициативной группы местных жителей Татьяна Кашина.

По ее словам, оставить автографы подходили не только жители "Гражданки" и соседнего МО "Академическое", но и собственники квартир в Василеостровском, Выборгском и Красногвардейском районах.

Некоторые подходившие на площадку граждане призывали соседей добиваться общения с депутатами ЗакСа, которые и приняли закон о реновации прямо перед уходом на каникулы. Однако к народу пришли только три мундепа МО "Гражданка": Павел Вербицкий, Александр Гребенкин и Вадим Сафонов.

- Мы просто в шоке, - признался Сафонов в разговоре с ЗАКС.Ру. - Такой активности в Петербурге я не помню лет 25. Люди стихийно собираются, чаты в Telegram растут на тысячу человек в день.

Подписи против реновации в Петербурге собирают вторые сутки. Накануне сотни человек пришли в один из дворов неподалёку от Ланского шоссе в Приморском районе, на следующий день сход граждан собрался в Московском районе.

Закон о комплексном развитии территорий уже подписан губернатором Александром Бегловым и вступил в силу. Документ позволяет сносить хрущевки вне зависимости от степени их аварийности. Власти при этом смогут переселять людей в другие районы города.

Вместо новой квартиры можно получить денежную компенсацию, однако в принятом законе механизмы её начисления не прописаны. Географию и более подробные принципы петербургской реновации позже должны будут представить в Смольном.

Сергей Еремеев