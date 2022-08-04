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Новости 20:31

Бельский скептически отнесся к законопроекту "Яблока" на тему реновации

фото ЗакС политика Бельский скептически отнесся к законопроекту "Яблока" на тему реновации

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский 4 августа высказался об инициативе фракции "Яблоко", которая призвана защитить права граждан при реализации проекта комплексного развития территории. По мнению председателя городского парламента, если действие принятого закона слишком ужесточить, он не будет интересен инвесторам. 

- Мы обсуждали эти вопросы. Среди депутатов нет поддержки всех этих вещей, потому что они влекут за собой определенные последствия. Мы должны и для инвесторов предложить интересные условия, - сказал Бельский. 

Позже спикер отметил, что инвесторов и так будет найти непросто.

- Проще построить новый дом, чем идти в реновацию, - добавил председатель ЗакСа. 

Бельский заявил, что переселять жителей хрущевок в Шушары или другие удалённые районы инвестору будет невыгодно. А если такое и произойдёт, создастся прецедент и собственники других квартир проголосуют за неучастие в реновации. 

Напомним, фракция "Яблоко" внесла поправки в закон о комплексном развитии территорий в Петербурге. Документом, в частности, предлагается включать в реновацию только дома с износом свыше 70%, предоставлять новые квартиры с жилой площадью и количеством комнат таким же как в старых и разрешать переселять жителей лишь в черте муниципалитета, в котором находится их подлежащий сносу дом.

Сергей Еремеев


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 

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