Из-за реновации Бельский попал в "Переплет"

фото Сергея Еремеева, ЗАКС.Ру

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский 4 августа приехал в Невский район рассказывать людям про закон о реновации. Жителей хрущевок он заверил, что документ принят в их интересах и что переселять их на окраины инвесторам не выгодно. Всех сомневающихся пригласил в общественный штаб. Провожали спикера аплодисментами.

Встречу жителей Невского района с Александром Бельским устроили в библиотеке "Переплет" на Октябрьской набережной. Вместе со спикером туда приехал депутат-единоросс Антон Рудаков. Впрочем, он так и не сказал ни слова.

Чиновники и лояльные власти муниципалы уже проводили "реновационные" встречи с населением и говорили на них примерно одно и то же. Как правило, без заметных успехов. Бельский решил действовать иначе. Он не стал повторять озвученные сто раз аргументы, а сразу предложил задавать ему вопросы.

Одним из первых микрофон заполучил руководитель отделения "Яблока" в Невском районе Сергей Трошин. Он спросил, готов ли спикер поддержать законопроект его однопартийцев. Речь шла об инициативе, призванной ввести определенные ограничения для переселения жителей хрущевок и тем самым защитить их права. Бельский сказал, что такой закон сделал бы проект реновации не слишком интересным для инвесторов. По мнению спикера, привлечь строительные компании в принципе будет непросто.

- Основная задача - дать возможность для улучшения жилья. Много говорят о лоббировании застройщиков. Поверьте мне, очень сложно найти инвестора. Проще построить новый дом, чем идти в реновацию, - уверял Бельский.

Он рассуждал и что застройщику не выгодно будет переселять жителей хрущевок куда-нибудь в Шушары. Зачем покупать квартиры под расселение на окраинах, если в рамках проекта реновации и так построены дома, объяснял спикер. Верили таким уверениям не все.

- Земля для застройщиков в городе заканчивается, - заметила депутат-самовыдвиженец МО "Правобережный" Марина Горчакова. - За КАД ехать строиться никто не хочет. Там строятся дикие панельки. Закон в большой степени в интересах застройщиков, которые хотят получить хорошую землю и продать квартиры за более дорогие деньги. Близость к метро. Можно сносить целыми кварталами и застраивать у метро… Этот закон вынужденный. Такое ощущение, что застройщики вынудили принять этот закон.

- Мы последний регион в Российской Федерации, который принимает этот закон. Во всех остальных регионах уже принят. Это федеральный закон. Мы приводим законодательство в соответствие. Что касается ваших опасений. Заходите в наш общественный штаб. Будем эти опасения смотреть, - ответил Бельский.

Общественный штаб по вопросам реновации должен заработать при ЗакСе в сентябре. За час общения с жителями Бельский вспоминал об этом пока еще формирующемся совещательном органе неоднократно. Он рассказал, что хочет сделать для штаба Telegram-канал и подключить к работе активистов, которые действуют на местах. Но не больше трех с одного района. Бельский призывал присоединиться к своему детищу и участников встречи в "Переплете". Тема штаба постоянно всплывала в его рассуждениях, когда разговор заходил в тупик или не находилось быстрого ответа.

Например, когда мундеп Горчакова намекнула на возможные махинации с результатами собраний, на которых собственники будут решать, участвовать их дому в реновации или нет.

- Сейчас есть тревожный звоночек. ЖКС-3 Калининского района, ЖКС-1 вдруг внезапно стали проводить собрания собственников, причем в заочной электронной форме. А мы знаем, что у нас очень много пожилых людей живет в хрущевках. Как они будут голосовать? Мы считаем, что это подготовка к какому-то голосованию в интересах не жителей явно, - поделилась опасениями муниципал.

- Абсолютно верно вы говорите. Мы обеспокоились этим вопросом с самого начала. Мы видим, как часто у нас меняют управляющие компании. Нанимают организацию, которая как бы проводит собрание жителей. Наша задача, задача общественного штаба - исключить возможность подделывать голосование, - ответил Бельский.

Сразу несколько жителей рассуждали о размерах компенсаций и стоимости нового жилья. Одни говорили, что рыночные цены на хрущевки неизменно рухнут, как только люди массово начнут их продавать. Бельский уверял, что общественный штаб будет держать руку на пульсе и займется мониторингом цен.

-За мониторинг у нас в основном будет отвечать Борис Лазаревич Вишневский, - добавил он.

Другие рассуждали, что денежной компенсации за квартиру в хрущевке в любом случае не хватит на сопоставимое жилье на той же территории и придется доплачивать.

- Многие не потянут. Им придется взять деньги застройщика, перейти через дорогу и купить квартиру в той же хрущевке там. Если она будет продаваться, - заметил один из жителей.

Бельский согласился, что это действительно так и общественному штабу стоит над этим подумать. Но напомнил, что в реновации можно и не участвовать.

- Если это неинтересно людям, они просто не принимают решение и живут дальше. Другое дело, что если большинство принимает, а меньшинство попадает в сложную ситуацию… Мы сейчас подумаем, как им помочь тем или иным образом, - пообещал спикер.

Его спросили, для чего вообще нужно голосовать за исключение дома из программы реновации. Раз она несет благо, то пусть люди собираются и принимают решение, чтобы в нее войти. Бельский заявил, что не видит принципиальной разницы.

- Надо изъявить желание, собрать собрание собственников, всё правильно оформить. Для обычного человека очень сложно сделать по букве закона, - попытались объяснить ему.

Спикер предложил не вдаваться в казуистику и обратил внимание, что сюда, на встречу с ним люди пришли, быстро самоорганизовавшись.

Ближе к концу встречи прозвучал вопрос о европейском опыте. В странах Восточного блока тоже строили хрущевки и никто их потом не стал сносить целыми кварталами. В городах бывшего ГДР, например, старые панельки реставрируют, иногда уменьшая или увеличивая им этажность.

- То, что делается в Европе, - не улучшение качества жизни, - считает Бельский.

Для чего ремонтировать дома, чтобы люди заехали в те же квадратные метры и в чем интерес инвестора, недоумевал председатель ЗакСа. Но тут же признался, что глубоко в эту тему не погружен.

Через час беседы вопросов не осталось. Перед уходом Бельский еще раз подчеркнул, что логика реновации заключается в переезде в новый дом в черте собственного района. Если же новые квартиры начнут давать на окраинах, то программа вообще может забуксовать.

- Если вас вывезут в Полюстрово или Шушары, ни один дом потом за это не проголосует, - заключил Бельский.

Провожали его аплодисментами. Хлопали почти все.

- Спасибо большое. Аплодировать мне не за что, - скромно заметил спикер.

Скромничал он не зря. Вечером в чате противников реновации Невского района прошедшее мероприятие обсуждали со скепсисом. В переписке встречались слова "вотум недоверия", "компетенции", "отозвать депутатов".

Бельский ранее пообещал, что встретится с жителями и других районов. Информационное турне по вопросам реновации должно завершиться до конца года.

Сергей Еремеев