"Мы говорим на разных языках": Как районные власти общаются с петербуржцами о реновации

фото со страницы Сергея Петриченко "ВКонтакте"

Глава Калининского района Сергей Петриченко 3 августа собрал жителей, чтобы постараться объяснить им, что закон о комплексном развитии территорий в Петербурге не так уж плох. Его коллеги в других частях города делают то же самое, но в основном онлайн. На народное возмущение во дворах Смольный отвечает информационной кампанией с участием чиновников и дружественных депутатов.

День открытых дверей

Примерно три десятка человек собрались в два часа дня в фойе администрации Калининского района, чтобы задать свои вопросы о планах новой реновации. Двумя днями ранее районный глава Сергей Петриченко опубликовал "ВКонтакте" видеоприглашение, в котором пообещал лично принять всех желающих. Ссылкой на этот призыв делились в чатах противников реновации. Хрущевок в Калининском районе много - жители муниципалитетов "Академическое" и "Гражданка" одними из первых в городе начали собирать во дворах подписи против закона о комплексном развитии территорий (КРТ).

Поскольку время было рабочим, в администрацию пришли преимущественно пенсионеры и домохозяйки. Некоторые взяли с собой маленьких детей. Девочка, которой на вид было не больше двух лет, бегала между рядов зала, где разместили жителей. Время от времени она то кричала "Да" после высказываний районного главы, то била рукой по деревянному постаменту, на котором восседали чиновники.

Петриченко тем временем доносил до собравшихся линию городских властей. Особенно важные аргументы он повторил дважды - сначала зачитав по бумаге, затем пересказав своими словами. Основные тезисы представители исполнительной власти озвучивали и раньше. Закон о КРТ приняли, чтобы привести городское законодательство в соответствие федеральному, под действие программы не могут попасть ни кирпичные дома, ни высотные, пока конкретных планов новой реновации нет и раньше 2023 года, когда ЗакС должен утвердить изменения в правила землепользования и застройки, не появится. Но в целом жилье гражданина неприкосновенно, и если собрание жителей решит не участвовать в программе, то дом из нее исключат, заверил глава района.

Необходимость развития территорий он объяснял только тем, что эксплуатация хрущевок рассчитана на 60 лет. При царе дома, по словам Петриченко, строили из более качественных материалов, поэтому их сейчас реставрируют. А вот типовое жилье 1950-1960-х годов возводили в сложные для СССР времена, материал использовали другой, объяснял чиновник.

- Почему мы должны уезжать в Шушары или в Новое Колпино? - задали ему вопрос из зала. - Никто не хочет с этого района уезжать. Все привыкли жить в этом зелёном районе.

Принятый закон в его действующей редакции действительно дает возможность переселять жителей хрущевок в черте всего Петербурга. Изначально такую норму хотели ввести и в Москве. Но протесты против реновации в столице вынудили власти принять поправку, которая ограничила вынужденный переезд тем же районом, в котором находится подлежащий сносу дом. Знающие об этом опыте петербуржцы, требуют того же и для себя. Некоторые заявляют, что ограничиться необходимо даже не районом, а одним муниципалитетом.

С проблемой задавшей вопрос женщины разобрались. Оказалось, что она живет в квартале 17-17а, который попадает под действие старой, принятой еще в 2008 году программы реновации. В рамках этого проекта жилье должны предоставлять в том же районе. Женщину успокоили, а глава района призвал всех верить не сообщениям в соцсетях, а документам.

- На разных ресурсах пишут очень много. У нас народные артисты "умирают" через день. [В заголовках интернет публикаций говорится, что] происходят какие-то "экономические процессы", нажимаешь "прочитать" - попадаешь на сайт с неприличными фотографиями. И так далее и тому подобное, - рассуждал Петриченко.

"Мы вам не враги"

Жителям явно не хватало юридических знаний, чтобы оппонировать главе района и его команде, постоянно ссылавшимся на конкретные нормативно-правовые акты. Однако ощущение того, что закон о КРТ был принят не в их интересах, людей не покидало. Об это прямо или косвенно говорили в каждом втором вопросе. Чиновники уверяли, что денежные компенсации за утраченные квартиры, в случае если собственники предпочтут выбрать деньги, а не новое жилье, будут начислены исходя из рыночной стоимости. В крайнем случае, оценку квартиры можно будет обжаловать, пытались успокоить сотрудники администрации. Народ эти заверения только злили.

- Стоимость одного квадратного метра в новостройке и одного квадратного метра в хрущевке - она разная. И в сносимом доме не будет учитываться застройщиком, которому максимально выгодно выплачивать среднерыночную стоимость квадратного метра, - заявила одна из жительниц.

- Скажите, пожалуйста, на основании чего вы делаете этот вывод? - уточнил Петриченко.

- Потому что это, к сожалению, наша жизнь…

- Подождите. Слово "потому что" оно может быть применимо маленьким ребенком, - кивнул глава району в сторону девочки, которая продолжала баловаться неподалеку. - Вот она может так сказать. На основании чего вы делаете такой вывод? Мы вам только что объяснили, что федеральное законодательство было изменено в 2020 году. В 2022 году четыре закона Санкт-Петербурга были приведены в норму федерального законодательства.

После часа общения было заметно, что участники встречи стали уставать. Глава района и жители не могли достучаться друг до друга. Петриченко даже вслух констатировал, что они говорят "на разных языках".

- Ваши проблемы - это наши проблемы, - убеждала собравшихся замглавы района Наталья Янус, много лет проработавшая начальницей жилищного отдела администрации. - Не надо, пожалуйста, говорить, что мы вам враги. Мы вам абсолютно не враги. Если мы увидим, что это будет не в ваших интересах… Ваши интересы - это наши интересы. Мы сейчас с вами пытаемся спрогнозировать ситуацию, какой она может быть. А она может пойти по 105-му варианту. Может быть, вообще реновация не пойдет.

Жители спрашивали, почему нет ограничений по высотности - не получится ли так, что дом, отказавшийся участвовать в программе, окажется окружен 25-этажными зданиями? Спрашивали, что будет с жильцами, которые проголосуют против участия в реновации и окажутся в меньшинстве? Некоторые недоумевали, почему в принципе они должны переезжать, если они собственники и их все устраивает в их доме? Чем дальше, тем чаще вопросы повторялись. Люди постепенно стали уходить. В зале кричали, что в Калининский район нужно вызвать спикера ЗакСа Александра Бельского. Другие почему-то хотели видеть и депутата Госдумы Сергея Боярского.

Было решено провести еще одну встречу осенью, когда начнет действовать общественный штаб по вопросам реновации при Заксобрании. До этого времени глава района рекомендовал отправлять ему вопросы в письменной форме.

"Дома крайне некомфортные"

Выход в народ с попытками объяснить, насколько безобиден закон о комплексном развитии территорий, - не ноу-хау Петриченко. С конца июля этим занимаются администрации всех районов Петербурга. Большинство, правда, делают это в интернете.

Жителям говорят примерно одно и то же. Закон рамочный, принят для приведения регионального законодательство в соответствие федеральным изменениям, пока никого расселять не собираются, при желании жители могут в программе не участвовать и так далее. Некоторые включают фантазию и дают дополнительную информацию. В Петродворцовом районе, например, много рассуждали о том, какие хрущевки неудобные. Там видеообращение к гражданам записал легендарный юрист Дмитрий Краснянский, в прошлом - многолетний член Горизбиркома, а с недавних пор - замглавы районной администрации.

"Дома крайне некомфортные, квартиры неудобные. Они неудобны для семей с маленькими детьми, для инвалидов, да и просто даже для здоровых людей. Они продуваются, в них холодно, в них очень плохо с инженерным обеспечением. Трубы старые", - убеждал народ Краснянский.

Глава Фрунзенского района Константин Серов в своем видеообращении постарался продемонстрировать, что вопрос КРТ у него на контроле, а мнение жителей будет обязательно учтено. Он первым в городе объявил имена делегатов в общественный штаб по вопросам реновации. Оба купчинских представителя оказались бывшими сотрудниками районной администрации.

В Московском районе устроили целый онлайн-круглый стол с участием голосовавших за реновацию депутатов ЗакСа Алексея Макарова и Андрея Малкова, председателя ассоциации советов МКД Московского района Виктора Малькова и начальника отдела строительства и землепользования районной администрации Анны Коненя. Для большей статусности ее представили врио заместителя главы района.

Депутат ЗакСа Александр Ходосок выступил вместе с чиновниками Курортного района. Их эфир продлился 9,5 минут. После того, как участники стрима озвучили позицию властей, начальник районного жилищного агентства Игорь Рыженко констатировал, что в Курортном районе панельных хрущевок, подпадающих под действие программы, нет и "особых обращений по данному вопросу в жилищное агентство тоже нет".

В группе "ВКонтакте" Кировского района сделали репост со страницы депутата-стримера Алексея Цивилева. Он регулярно выходит в прямой эфир для обсуждения насущных проблем. 27 июля единоросс почти 1,5 часа говорил о реновации в совместном эфире с главой жилищного комитета Олегом Зотовым.

"За все мои два созыва это, наверное, самый резонансный закон. Который людей обратил к тому, что законы имеют для нас достаточно серьезное значение", - констатировал депутат во время стрима.

Информационную кампанию Смольный ведет и на страницах других районов, в том числе тех, где панельных хрущевок нет. Свои разъяснения публикуют жилищный комитет и комитет по градостроительству и архитектуре. Пока желаемого эффекта добиться явно не получается.

Жители типовых домов создают все новые и новые домовые и районные чаты. В том же Калининском районе спустя несколько часов после завершения встречи с главой в Любашинском саду собирали подписи под очередной петицией. Сергей Петриченко тем не менее не оставляет попыток достучаться до народных сердец. Уже вечером 4 августа он намерен обсудить реновацию с жителями МО "Академическое".

Сергей Еремеев