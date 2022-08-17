Жители МО "Новоизмайловское" пришли на собрание мундепов, чтобы обсудить реновацию

На заседании муниципального совета МО "Новоизмайловское" 17 августа собирались рассмотреть вопрос об обращении к губернатору Петербурга Александру Беглову с требованием внести поправки в закон о комплексном развитии территорий. Инициативу подготовили мундепы Александр Сосновских ("Яблоко") и Андрей Рябко (КПРФ). На встречу пришли десятки жителей, а руководство муниципалитета решило изменить формат собрания.

Авторы проекта обращения к главе города указали несколько поправок, которые хотели бы внести в закон о КРТ (комплексном развитии территорий). В частности, предоставить жителям, дома которых попали под реновацию, квартиры в пределах их квартала. При этом новая недвижимость должна быть не меньше предыдущей по жилой площади и количеству комнат. Кроме того, они просят губернатора разъяснить критерии попадания домов в программу реновации и будут ли эти нормы распространяться на постройки, включенные в городскую программу развития застроенных территорий.

Многие жители округа пожелали принять участие в обсуждении этого вопроса. На видео, опубликованном местным активистом Дмитрием Хорзовым, у здания муниципалитета запечатлены не меньше ста человек. Депутат совета Галина Кукарцева (КПРФ) рассказала ЗАКС.Ру, что глава округа Сергей Шубин не стал проводить заседание из-за ажиотажа. По ее словам, возле здания муниципалитета собрались "сотни" людей, которые скандировали лозунги против реновации.

- Пришел народ, начал задавать вопросы по поводу закона о реновации, и Шубин так и остался в обещаниях, без точных пояснений. На заседании этот вопрос не рассматривался. Оно было просто в уличном формате в виде вопросов главе. Практических советов он так и не дал, - рассказала Кукарцева.

Она предлагала адресовать вопросы депутату Заксобрания Алексею Макарову, который представляет в парламенте этот округ. Он, как и большинство других депутатов ЗакСа, голосовал в поддержку закона о КРТ. Кукарцева считает, что документ необходимо отменить.

Представители "Единой России" в муниципальном совете не поддерживают инициативу обращения к губернатору. Глава МО Шубин, по словам депутата Андрея Рябко, считает что подобные действия выходят за рамки полномочий муниципальных депутатов.

- Они, естественно, не хотят обращаться от всего совета. Как правило, председатель ссылается на то, что это не их компетенция, что они не могут обращаться всем советом, - сказал Рябко.

Сейчас оппозиционные мундепы планируют направить Беглову личные обращения с аналогичными требованиями.

Руководство муниципалитета накануне заседания опубликовало обращение от лица главы МО Сергея Шубина, в котором он обвинил неназванных депутатов в распространении фейков про реновацию, а также в использовании больной для петербуржцев темы в своих политических интересах. Шубин пытался отговорить людей приходить на собрание депутатов под предлогом маленького и душного помещения.

"Ряд депутатов, поддерживаемых людьми, называющими себя "общественными активистами", намеренно создают ситуацию социальной напряженности, распространяя фейки о законе о КРТ в социальных сетях, телеграмм-каналах и прочих источниках, агитируя людей собираться во дворах, парках и прочих общественных местах, подписывать разнообразные обращения, при этом утверждая, что только так власть может вас услышать. <...> Мы уже говорили, что депутат должен прежде всего заботиться о своих избирателях, обеспечивать им достойные и комфортные условия. Зачем же лишать людей покоя, а тем более, подвергать угрозе их здоровье, пытаясь собрать как можно больше людей в тесном и душном помещении? Разве таким должен быть "избранник народа"? - говорится в публикации МО "Новоизмайловское".

Депутат Рябко рассказал ЗАКС.Ру, что не согласен с упреками Шубина о попытках мундепов набрать очки популярности. Жители округа часто просят депутатов обратиться к городским властям от лица муниципалитета.

Когда совет сможет вернуться к обсуждению острого вопроса - неизвестно. Рябко рассказал, что в их совете не всегда своевременно уведомляют о грядущих заседаниях. Обычно это происходит за сутки до назначенной встречи. Мундеп предполагает, что таким образом единороссы пытаются пресечь попытки коллег внести предложения в повестку заседания. На некоторые собрания Рябко и Сосновских не приглашают вовсе.

- Они все это назначают, рассылку делают по почте. Когда ИКМО выбирали, сказали, что был сбой в почте. Что они собрались без нас, что мы не пришли. Нас зовут, как правило, за день-два, - рассказал Рябко.

Позже депутаты совета все же решили написать обращение, но не Беглову, как планировалось, а Макарову. Изменения коснулись не только адресата, но и самих требований. Часть депутатов решили просить у единоросса в ЗакСе расшить срок проведения общего собрания собственников с 90 до 120 дней, составить нормативно-правовой акт с гарантией, что участники реновации получат равноценное жилье, а также воспрепятствовать "фальсификациям результатов общих собраний". Под письмом подписались десять мундепов.

Закон о комплексном развитии территорий вызвал негативную реакцию у многих жильцов панельных "хрущевок", которые, согласно принятому документу, могут быть снесены для строительства нового жилья. Ранее с идеей отменить закон выступал мундеп МО "Гражданка" Вадим Сафонов. В сентябре в Горсуде начнут рассматривать иск инициативных петербуржцев к Александру Беглову. Они требуют признать спорный закон недействительным, поскольку уверены, что он может нарушать их права. Вместе с тем, в городе регулярно проходят собрания обеспокоенных жителей. На одной из таких встреч произошел конфликт между участниками собрания и неизвестными молодыми людьми в масках, которые снимали собравшихся на видео.

Константин Леньков / Фото: Telegram-канал Дмитрия Хорзова