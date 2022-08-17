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Муниципал 17 августа, 22:33

Жители МО "Новоизмайловское" пришли на собрание мундепов, чтобы обсудить реновацию

фото ЗакС политика Жители МО "Новоизмайловское" пришли на собрание мундепов, чтобы обсудить реновацию

На заседании муниципального совета МО "Новоизмайловское" 17 августа собирались рассмотреть вопрос об обращении к губернатору Петербурга Александру Беглову с требованием внести поправки в закон о комплексном развитии территорий. Инициативу подготовили мундепы Александр Сосновских ("Яблоко") и Андрей Рябко (КПРФ). На встречу пришли десятки жителей, а руководство муниципалитета решило изменить формат собрания. 

Авторы проекта обращения к главе города указали несколько поправок, которые хотели бы внести в закон о КРТ (комплексном развитии территорий). В частности, предоставить жителям, дома которых попали под реновацию, квартиры в пределах их квартала. При этом новая недвижимость должна быть не меньше предыдущей по жилой площади и количеству комнат. Кроме того, они просят губернатора разъяснить критерии попадания домов в программу реновации и будут ли эти нормы распространяться на постройки, включенные в городскую программу развития застроенных территорий. 

Многие жители округа пожелали принять участие в обсуждении этого вопроса. На видео, опубликованном местным активистом Дмитрием Хорзовым, у здания муниципалитета запечатлены не меньше ста человек. Депутат совета Галина Кукарцева (КПРФ) рассказала ЗАКС.Ру, что глава округа Сергей Шубин не стал проводить заседание из-за ажиотажа. По ее словам, возле здания муниципалитета собрались "сотни" людей, которые скандировали лозунги против реновации. 

- Пришел народ, начал задавать вопросы по поводу закона о реновации, и Шубин так и остался в обещаниях, без точных пояснений. На заседании этот вопрос не рассматривался. Оно было просто в уличном формате в виде вопросов главе. Практических советов он так и не дал, - рассказала Кукарцева. 

Она предлагала адресовать вопросы депутату Заксобрания Алексею Макарову, который представляет в парламенте этот округ. Он, как и большинство других депутатов ЗакСа, голосовал в поддержку закона о КРТ. Кукарцева считает, что документ необходимо отменить. 

Представители "Единой России" в муниципальном совете не поддерживают инициативу обращения к губернатору. Глава МО Шубин, по словам депутата Андрея Рябко, считает что подобные действия выходят за рамки полномочий муниципальных депутатов. 

- Они, естественно, не хотят обращаться от всего совета. Как правило, председатель ссылается на то, что это не их компетенция, что они не могут обращаться всем советом, - сказал Рябко. 

Сейчас оппозиционные мундепы планируют направить Беглову личные обращения с аналогичными требованиями. 

Руководство муниципалитета накануне заседания опубликовало обращение от лица главы МО Сергея Шубина, в котором он обвинил неназванных депутатов в распространении фейков про реновацию, а также в использовании больной для петербуржцев темы в своих политических интересах. Шубин пытался отговорить людей приходить на собрание депутатов под предлогом маленького и душного помещения. 

"Ряд депутатов, поддерживаемых людьми, называющими себя "общественными активистами", намеренно создают ситуацию социальной напряженности, распространяя фейки о законе о КРТ в социальных сетях, телеграмм-каналах и прочих источниках, агитируя людей собираться во дворах, парках и прочих общественных местах, подписывать разнообразные обращения, при этом утверждая, что только так власть может вас услышать. <...> Мы уже говорили, что депутат должен прежде всего заботиться о своих избирателях, обеспечивать им достойные и комфортные условия. Зачем же лишать людей покоя, а тем более, подвергать угрозе их здоровье, пытаясь собрать как можно больше людей в тесном и душном помещении? Разве таким должен быть "избранник народа"? - говорится в публикации МО "Новоизмайловское". 

Депутат Рябко рассказал ЗАКС.Ру, что не согласен с упреками Шубина о попытках мундепов набрать очки популярности. Жители округа часто просят депутатов обратиться к городским властям от лица муниципалитета. 

Когда совет сможет вернуться к обсуждению острого вопроса - неизвестно. Рябко рассказал, что в их совете не всегда своевременно уведомляют о грядущих заседаниях. Обычно это происходит за сутки до назначенной встречи. Мундеп предполагает, что таким образом единороссы пытаются пресечь попытки коллег внести предложения в повестку заседания. На некоторые собрания Рябко и Сосновских не приглашают вовсе. 

- Они все это назначают, рассылку делают по почте. Когда ИКМО выбирали, сказали, что был сбой в почте. Что они собрались без нас, что мы не пришли. Нас зовут, как правило, за день-два, - рассказал Рябко. 

Позже депутаты совета все же решили написать обращение, но не Беглову, как планировалось, а Макарову. Изменения коснулись не только адресата, но и самих требований. Часть депутатов решили просить у единоросса в ЗакСе расшить срок проведения общего собрания собственников с 90 до 120 дней, составить нормативно-правовой акт с гарантией, что участники реновации получат равноценное жилье, а также воспрепятствовать "фальсификациям результатов общих собраний". Под письмом подписались десять мундепов.

Закон о комплексном развитии территорий вызвал негативную реакцию у многих жильцов панельных "хрущевок", которые, согласно принятому документу, могут быть снесены для строительства нового жилья. Ранее с идеей отменить закон выступал мундеп МО "Гражданка" Вадим Сафонов. В сентябре в Горсуде начнут рассматривать иск инициативных петербуржцев к Александру Беглову. Они требуют признать спорный закон недействительным, поскольку уверены, что он может нарушать их права. Вместе с тем, в городе регулярно проходят собрания обеспокоенных жителей. На одной из таких встреч произошел конфликт между участниками собрания и неизвестными молодыми людьми в масках, которые снимали собравшихся на видео.

Константин Леньков / Фото: Telegram-канал Дмитрия Хорзова


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МО Новоизмайловское
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Кукарцева Галина Владимировна
Пока еще нет голосов...
Рябко Андрей Юрьевич
Пока еще нет голосов...
Сосновских Александр Михайлович
Пока еще нет голосов...
Шубин Сергей Борисович
Упоминаемые персоны
Кукарцева Галина Владимировна 
Рябко Андрей Юрьевич 
Сосновских Александр Михайлович 
Шубин Сергей Борисович 

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