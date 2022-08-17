Иск петербуржцев к Беглову из-за закона о реновации начнут рассматривать в сентябре

Предварительное заседание по иску группы граждан, недовольных законом о комплексном развитии территорий (КРТ) в Петербурге, к губернатору Александру Беглову назначено на 21 сентября, следует из карточки дела на сайте Горсуда.

Текст искового заявления опубликован в Telegram-канале "Реновация НОВОСТИ". Его авторы предложили своей аудитории присоединяться к числу истцов.

Составители иска утверждает, что закон о КРТ противоречит конституционным правам на защиту частной собственности, на жилище, на равенство прав и свобод человека независимо от имущественного положения, а также положениям Устава Петербурга и Градостроительного кодекса России. Документ "содержит положения, которые не отвечают общеправовому критерию формальной определенности, допускают неоднозначное толкование и носят неопределенный характер", утверждают авторы иска.

Они просят Горсуд признать петербургский закон о комплексном развитии территорий недействующим.

Напомним, Заксобрание утвердило этот документ перед уходом на летние каникулы. Закон предусматривает возможность для сноса типовых панельных домов 1957-1970-х годов и возведения на их месте нового жилья.

В Смольном и ЗакСе заявили, что в ближайшей перспективе проводить демонтаж хрущевок в Петербурге не планируется и что принятие закона понадобилось для приведение городского законодательства в соответствие федеральному, а участие в программе будет добровольным. Однако жители домов, которые потенциально могут попасть под реновацию, продолжают демонстрировать свое недовольство законом. Они неоднократно заявляли о своем недоверии к обещаниям властей и просили отменить принятый документ или как минимум внести в него поправки, в которых будут прописаны конкретные условия программы.