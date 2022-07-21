Голос хрущевок

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В Петербурге нарастает недовольство новым законом о реновации. Возмущение горожан заметно, несмотря на относительно слабое участие оппозиции и губернаторский запрет на любые публичные акции. Смольный пытается успокоить народ, но пока безрезультатно.

Волна из спальных районов

Июль в Петербурге стал месяцем недовольства реновацией. Ежедневно в Telegram появляются новые чаты жителей хрущевок, не согласных со вступившим в силу городским законом о комплексном развитии территорий (КРТ). Они объединяются на уровне домов, улиц, муниципалитетов. Время от времени граждане организованно собираются во дворах, чтобы подписаться под обращением на имя очередного чиновника. Иногда на такие сходы приходят сотни жителей спальных районов.

"Этот закон дискредитирует Конституцию Российской Федерации в это сложное время, когда в мире идет отмена русских. Мы все знаем, что сейчас происходит на международной арене и внутри страны, и Законодательное собрание наше решило отменить частную собственность собственных граждан", - сказала в эфире телеканала "78" участница народного схода в МО "Ланское", одного из самых массовых, Евгения Афиногенова.

Согласно закону, правительство Петербурга должно определить территории, которые будут подлежать комплексному развитию. Документ позволяет сносить любые панельные дома типовой застройки 1957-1970 годов, даже не аварийные, и дает возможность переселять жильцов в другие районы. Условно говоря, жители Малой Охты рискуют переехать в Кронштадт или Колпино. Это допущение - главный повод для недовольства.

- Мы собрали около 500 подписей за два часа, - рассказала ЗАКС.Ру жительница МО "Академическое" Татьяна Кашина. - Это подписи под письмом президенту, в котором мы просим отправить закон на доработку, в том числе включить в него пункт о том, что в случае реновации жители остаются в тех же районах.

Параллельно противники КРТ забрасывают обращениями чиновников и городских депутатов. Первые закон подготовили, вторые его утвердили. Принятие документа выглядело достаточно цинично. ЗакС, в действующем составе которого оказалось меньше градозащитников, но больше выходцев из строительного бизнеса, рассмотрел его на двух последних заседаниях перед уходом на каникулы. Времени на поправки отвели мало, но почти все предложения по смягчению документа все равно отклонили. Никаких общественных обсуждений предварительно не было.

Это объяснили рамочностью принятого закона. Он понадобился для приведения городского законодательства в соответствие с федеральным. Далее уже правительство Петербурга утвердит подзаконные акты, в которых будут расписаны детали. Когда это произойдёт - еще неизвестно. Пока не объявлено и имя застройщика, которому повезет стать реализатором проекта и получить возможность освоить значительные территории в не самых отдаленных от центра районах.

Смольный объясняет

Переселенец из жилья, которое пойдет под снос, вместо новой квартиры может получить денежное возмещение. Принципы начисления этих компенсаций пока не задокументированы, но на словах в Смольном обещают, что будут руководствоваться рыночной стоимостью сносимых площадей. Глава жилищного комитета Олег Зотов заверил, что учтут даже затраты на переезд и поднаем жилья.

Жильцы могут принять решение не участвовать в программе реновации. Для этого им необходимо провести собрание дома при кворуме 50% и заручиться поддержкой не менее двух третей голосов собственников и нанимателей по договору соцнайма. Собрание можно провести в очной или очно-заочной форме. Устроить его необходимо успеть в течение 90 дней после опубликования проекта решения о комплексном развитии территорий, документа, в котором уже будут указаны конкретные адреса.

90 дней - это не так много, как может показаться, считает председатель совета дома и замглавы МО "Ульянка" Павел Кондрашов.

- У нас есть Жилищный кодекс, по которому за 10 дней о проведении собрания мы должны оповестить администрацию района. Плюс день подачи уведомления, уже 11. Затем подсчет голосов. Плюс пока вы бюллетени распечатаете, обойдете всех собственников, потому что, поверьте мне, никогда вы не соберете кворум и в очной форме не проведете собрание. Ни для кого не секрет, даже для ГЖИ и прокуратуры, что каждый второй протокол собрания собственников жилья в Санкт-Петербурге сфальсифицирован. У вас могут быть подставные лица - "мертвые души" будут проводить собрания собственников. И о чудо, все будут согласны отдать свой дом и переехать в Шушары или еще куда-то, - уверяет Кондрашов.

Это подтверждает адвокат и противница действующей редакции закона о реновации Ирина Баханович.

- Я специализируюсь на жилищном праве и знаю, что такое сфальсифицированное ОСС. У меня сейчас идет огромное тяжелое дело по фальсификации голосования, которое мы слушаем почти год. Это очень сложно доказать, - рассказала Баханович.

Даже если конкретному дому удастся отстоять возможность не участвовать в реновации, права его жильцов все равно могут быть нарушены, убежден мундеп МО "Гражданка" Вадим Сафонов.

- Вот пятиэтажка, - показывает Сафонов. - А рядом вторая и третья. Две скажут, что хотят участвовать в развитии комплексных территорий, а еще одна - нет. И она окажется внутри стройплощадки. Люди как будут жить? Продукты квадрокоптерами в квартиры будут доставлять? Никто этого не объяснил.

Объясняться перед гражданами в Смольном бросились, когда недовольство уже набрало обороты. В среду, 20 июля, в прямом эфире на странице правительства Петербурга в соцсети "ВКонтакте" выступили вице-губернатор Николай Линченко и председатель жилищного комитета Олег Зотов. Они попытались успокоить петербуржцев и объяснить, что никаких конкретных планов у властей пока нет и в городе пока нет "ни одного решения о развитии комплексных кварталов, ни один дом никуда не включался".

"Где бы кто бы как бы ни пытался выдать желаемое за действительное в угоду своих предвыборных каких-то пожеланий или каких-то иных кампаний по привлечению масс населения", - добавил Линченко.

Чиновники заверили, что будут организованы все необходимые общественные обсуждения, а конечный результат проекта реновации в Петербурге станет "результатом общественного согласия". Заметим, что в городе пока запрещены очные публичные слушания по градостроительным вопросам. Их можно проводить только в интернете. Соответствующий закон в конце 2021 года принял ЗакС по инициативе губернатора Александра Беглова.

Судя по настроениям в чатах жителей хрущевок, прямой эфир Линченко и Зотова мало кого переубедил. Общее впечатление можно охарактеризовать комментарием, который оставили в одном из чатов Калининского района: "сейчас главное для власти снять самые острые вопросы...усыпить людей "сладкими" обещаниями... ни одному слову верить нельзя!"

- Мне кажется, что никого они [Линченко и Зотов] не убедили, - признался ЗАКС.Ру депутат Заксобрания Борис Вишневский, голосовавший против закона о реновации. - Они не ответили на основные вопросы, касающиеся жителей, а у людей два ключевых вопроса. Первый - это что они останутся в муниципальном образовании или в районе, по крайней мере. Второй - учет степени износа дома.

"У гаранта другие дела"

Через полтора часа после завершения эфира петербургских чиновников начался круглый стол противников реновации. В нем участвовали депутаты ЗакСа и местных советов. Единороссов тоже пригласили, но ни один не пришел. Зато на мероприятии присутствовали несколько десятков жителей спальных районов, напуганных перспективой попасть под программу и оказаться обманутыми.

Участники встречи предлагали жильцам не прекращать писать депутатам и чиновникам. Видение глубины проблемы и ее идеального решения у всех оказалось разным, но в плане действий примерно сошлись - осенью выступить с новым законопроектом, который бы внес серьезные уточнения в уже принятый закон. Собственники квартир явно хотели большего.

- Может быть, пора гаранту Конституции писать, чтобы он защищал наши конституционные права? Наши депутаты проголосовали за этот закон: Четырброк наш (имеется в виду Денис Четырбок. - ЗАКС.Ру) и [Алексей] Цивилев. Какой смысл к ним обращаться? - удивлялась одна из жительниц юго-запада города.

Умеренный депутат-справоросс Александр Новиков поспешил ее разочаровать:

- Да у гаранта сейчас есть другие дела, которыми он занимается. И он на вас не обратит внимания, ну поверьте. А вот депутаты обратят.

Жители утверждают, что есть еще одно направление их активности - налаживание внутренних коммуникаций. Выходя во дворы и создавая каналы для общения в интернете, они крепят связи между соседями, а зачастую и просто знакомятся. Все это может пригодиться, когда придется собирать собрания собственников. Выполнение этой задачи пока выглядит наиболее успешным.

Сергей Еремеев